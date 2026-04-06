Pragmatyzm nad Dunajem

Czym jest efekt Trumpa? Najlepiej ilustruje to najnowsza historia polityczna Kanady. Na początku ubiegłego roku ze stanowiska premiera tego kraju zrezygnował Justin Trudeau. Jego Partia Liberalna była pogrążona w kryzysie. Wielu Kanadyjczyków winiło ją za radykalne ograniczenia wolności, a niektórzy pamiętali bezwzględną walkę z krytykami twardego reżimu sanitarystycznego, wprowadzonego podczas pandemii COVID. Powszechnie przewidywano, że przyspieszone wybory wygra Partia Konserwatywna pod kierownictwem Pierre’a Poilievre’a. Tak się jednak nie stało – liberałowie zwyciężyli, zdobywając 169 miejsc wobec 144 dla konserwatystów. Sondaże, w których Kanadyjczyków pytano o motywację ich sposobu głosowania, wskazywały, że nowy premier Mark Carney powinien był wysłać dużą skrzynkę wina właśnie Donaldowi Trumpowi. To jego wypowiedzi skierowane przeciwko Kanadzie, w tym mówiące o zrobieniu z niej 51. stanu USA, przyczyniły się do mobilizacji po stronie liberałów, będących w politycznej opozycji do ruchu MAGA.

Czy tak rozumiany efekt Trumpa może zaszkodzić konserwatystom lub bardziej generalnie prawicy w innych miejscach świata?