"Znowu daliście się ograć Tuskowi". Poseł PiS odpowiada szefowi MON

Prezydent Karol Nawrocki przedstawił we wtorek dwie inicjatywy dotyczące polskiej wsi. Pierwsza z nich dotyczy projektu ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi. Jej celem jest uporządkowanie relacji społecznych na terenach wiejskich i wzmocnienie pozycji rolników.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie zasady, zgodnie z którą działalność rolnicza – taka jak chów zwierząt, prace polowe, ruch maszyn – nie będzie traktowana jako uciążliwość sama w sobie, lecz jako element produkcji żywności. Istotnym elementem ustawy będzie także tzw. mechanizm informacyjny przy zakupie nieruchomości na wsi. Nabywcy będą musieli formalnie potwierdzić świadomość specyfiki życia na terenach rolniczych.

Prezydent wysuwa żądanie. Szef MON: Znowu spóźniony

Prezydent poinformował również, że skierował do premiera Donalda Tuska list z żądaniem natychmiastowego zaskarżenia umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE.

– Rząd to obiecywał. Do dziś tej obietnicy nie spełnił. Wieś nie może dłużej czekać – oświadczył Nawrocki, podkreślając, że do pisma dołączono gotowy projekt skargi. – Wszystko jest gotowe. Wystarczy tylko działać – zaznaczył.

Inicjatywa głowy państwa wywołała poruszenie wśród polityków koalicji rządzącej. "Prezydent Karol Nawrocki znowu spóźniony. Dzięki europosłom PSL umowa z krajami Mercosur została już skierowana do TSUE, a ustawa chroniąca rolnicze funkcje produkcyjne wsi jest procedowana przez rząd. Skuteczność mierzy się w czynach, nie w liczbie słów i decybelach" – skomentował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Gembicka do Kosiniaka-Kamysza: Znowu Pan kłamie

Na jego wpis odpowiedziała minister rolnictwa w rządzie PiS Anna Gembicka. "Panie Premierze, znowu Pan kłamie. PE wystąpił o opinię do TSUE, a nie ze skargą! To przerażające, że Wicepremier tego nie rozróżnia i nie wie, jakie są skutki" – napisała na platformie X.

"Znowu daliście się ograć Tuskowi, który jasno powiedział, że skargi nie będzie. Jeśli nie złożycie skargi, wnioskując jednocześnie o zawieszenie stosowania umowy, to produkty z Mercosuru będą do nas płynąć od 1 maja" – wskazała poseł PiS.

"Co do ustawy – nie została nawet jeszcze przyjęta przez Rząd, mimo że w sierpniu zeszłego roku Krajewski mówił, że za chwilę trafi do Sejmu! Projekt Prezydenta jest już w Sejmie – na najbliższym posiedzeniu możemy go uchwalić i realnie pomóc polskim rolnikom" – dodała.

Czytaj też:

Tusk wytnie jednego z koalicjantów? Ciekawe doniesienia z rządu