"Znowu spóźniony". Kosiniak-Kamysz uderza w Nawrockiego

Najnowsze inicjatywy głowy państwa ws. polskiej wsi Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował we wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Szef MON: Skuteczność mierzy się w czynach

"Prezydent Karol Nawrocki znowu spóźniony" – napisał na platformie X minister obrony narodowej. Jak wyjaśnił, dzięki europosłom Polskiego Stronnictwa Ludowego umowa z krajami Mercosur została już skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zaś ustawa chroniąca rolnicze funkcje produkcyjne wsi jest procedowana przez rząd.

"Skuteczność mierzy się w czynach, nie w liczbie słów i decybelach" – podsumował uszczypliwie szef ludowców.

Prezydent: Kieruję do premiera list z żądaniem

Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki przedstawił dwie inicjatywy ustawodawcze, przygotowane z myślą o polskiej wsi.

Wśród propozycji znalazła się ustawa mająca chronić funkcję produkcyjną terenów rolniczych oraz działania zmierzające do zablokowania umowy handlowej Unii Europejskiej z państwami Mercosur. W swoim wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent podkreślił, że "siła Polski zaczyna się tam, gdzie bije serce jej ziemi – na polskiej wsi".

– Nie ma silnego państwa bez silnego rolnictwa. Nie ma suwerenności bez bezpieczeństwa żywnościowego – mówił prezydent Karol Nawrocki, wskazując jednocześnie na trudną sytuację rolników. Wśród głównych problemów wymienił m.in. rosnące koszty produkcji, drogie paliwo i nawozy, niepewność rynków, napór taniego importu oraz skutki planowanej umowy z krajami Mercosur.

Pierwsza z przedstawionych we wtorek inicjatyw dotyczy projektu ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi. Jak podkreślił prezydent, jej celem jest uporządkowanie relacji społecznych na terenach wiejskich i wzmocnienie pozycji rolników. – Praca rolnika nie jest problemem, jest wartością – zaznaczył. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie zasady, zgodnie z którą działalność rolnicza – taka jak chów zwierząt, prace polowe, ruch maszyn – nie będzie traktowana jako uciążliwość sama w sobie, lecz jako element produkcji żywności. – Musimy skończyć z sytuacją, w której rolnik musi się bronić czy tłumaczyć z tego, że pracuje – mówił Nawrocki.

Drugim filarem działań prezydenta jest kwestia umowy handlowej UE z państwami Mercosur. Nawrocki poinformował, że skierował do premiera Donalda Tuska list z żądaniem podjęcia natychmiastowych kroków prawnych. – Kieruję do premiera specjalny list z żądaniem natychmiastowego zaskarżenia umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – powiedział Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że rząd wcześniej zapowiadał takie działania. – Rząd to obiecywał. Do dziś tej obietnicy nie spełnił. Wieś nie może dłużej czekać – dodał, informując, że do pisma dołączono gotowy projekt skargi. – Wszystko jest gotowe. Wystarczy tylko działać – zaznaczył.

KO nie chce narazić się Brukseli. Impas w koalicji rządzącejCzytaj też:

"Absolutna katastrofa". Poseł bije na alarm: KE zrujnowała rynek rolniczy