Czarnek: KSeF to bandytyzm. Rzepecki: Hipokryzja PiS poza granicami

W sobotę w Koninie wiceprezes PiS Przemysław Czarnek spotkał się z sympatykami tej formacji. Podczas wystąpienia polityka padła zapowiedź dotycząca Krajowego Systemu e-Faktur. – Ślubuję uroczyście: natychmiast po objęciu władzy likwidujemy KSeF obowiązkowy dla małych i średnich przedsiębiorców. To jest bandytyzm – powiedział kandydat PiS partii na premiera.

Tymczasem to za rządów PiS przygotowano zręby KSeF, a Przemysław Czarnek poparł projekt podczas głosowania w Sejmie.

Jednocześnie podczas pobytu w Koninie, polityk obiecał uproszczenie systemu podatkowego oraz zwiększenie rygoru wobec największych firm. Jak zaznaczył, przedsiębiorcy w Polsce powinni być "zaopiekowani".

"Mamy jasny i konkretny komunikat dla polskich przedsiębiorców: jeśli PiS przejmie władzę, zlikwidujemy obowiązkowy KSeF dla małych i średnich przedsiębiorców. Polski rozwijający się biznes musi otrzymywać od państwa wsparcie, nie zaś kłody rzucane pod nogi!" – napisał na platformie X poseł PiS Jacek Sasin.

Rzepecki z Konfederacji uderza w PiS

Do wypowiedzi polityków PiS odniósł się były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, polityk Konfederacji Łukasz Rzepecki. "Hipokryzja PiS poza granicami. Najpierw w 2023 roku czarowali, że KSeF to 'korzyści dla biznesu'. Jak cała idea okazała się nie tylko niedziałającym bublem, ale także potencjalnym źródłem niebezpieczeństwa dla przedsiębiorców, to robią fikołka programowego i NAGLE przyjmują narrację Konfederacji. Jeszcze Czarnek rzuca hasło o 'bandytyzmie', krytykując niedoszłą ideę własnej partii" – zauważa działacz Nowej Nadziei.

"Chciałbym powiedzieć, że politykom Prawa i Sprawiedliwości spadły klapki z oczu ale niestety widzimy tutaj w czystej postaci populizm tej partii. Robią dokładnie to samo co KO – będąc w opozycji krytykują rozwiązania, które sami chcieli wprowadzać. To także piękny przykład zgrywania bohaterów i walki z problemami, które sami wygenerowaliście! Naprawdę Panie Czarnek trochę ogłady i uderzenia się w pierś. Jakbyście chociaż mieli tę cywilną odwagę powiedzieć 'Tak, to był nasz projekt, ale okazał się wadliwy', to może odrobinę byście wybielili swój pomysł. Co następne? Będziecie krzyczeć o kwocie wolnej od podatku, którą nie zmieniliście w trakcie 8 lat swojej władzy? Albo zapowiecie jeszcze obniżkę cen paliwa? A nie przepraszam... zrobiliście to" – wytyka były poseł.

