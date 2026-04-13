Czarnek: Po co pieniądze na pana Czyża, można dać pacjentom

W budżecie NFZ każdego miesiąca brakuje około 2 mld zł. Dotychczas luki zasypywały doraźne dopłaty z Ministerstwa Finansów, jednak – jak podkreśla Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich – ten mechanizm przestaje wystarczać.

Według raportu Federacji Przedsiębiorców Polskich i Instytutu Finansów Publicznych skala problemu będzie rosła. Do 2028 r. roczna luka finansowa w systemie ochrony zdrowia może sięgnąć 90 mld zł – tyle budżet państwa musiałby dopłacić w ciągu jednego roku, aby domknąć finansowanie systemu.

Czarnek: Pieniądze z TVP do NFZ

- TVP Info, TVP w likwidacji. Po co pieniądze na sute wynagrodzenia dla pana Syguta, Czyża czy pani Dobrosz-Oracz, jak można dać to pacjentom. Finansowanie TVP w likwidacji kwotami miliardowymi jest bez sensu – mówi Przemysław Czarnek na konferencji prasowej.

Ponadto polityk PiS zaproponował, aby rosyjskie środki przekazać na NFZ. - Druga rzecz, skoro pan Tusk mówi, że jest antyrosyjski, natychmiast wziąć te aktywa rosyjskie zabrać, boi się pan? Czego się pan boi? I dać pacjentom – mówił dalej.

- Jest jeszcze trzecie rozwiązanie w tej ustawie, mianowicie gwarancja, że w roku budżetowym nie zmienia się na niekorzyść pacjenta sytuacji w NFZ – dodał.

Czarnek zaznaczył, że ustawa jest gotowa i liczy na to, że już na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie ona procedowana.

MZ: Wzrost badań diagnostycznych niebezpieczny dla pacjentów

Co dalej z badaniami diagnostycznymi? Nowy komunikat Ministerstwa Zdrowia może budzić niepokój.

Na profilu MZ w serwisie X opublikowano następujący komunikat: "System diagnostyki obrazowej w Polsce osiągnął punkt, w którym dalszy wzrost liczby badań bez równoległego wdrożenia mechanizmów jakościowych, organizacyjnych i cyfrowych generuje ryzyko dla bezpieczeństwa pacjentów i systemu. Reforma organizacji diagnostyki radiologicznej w Polsce zapewni równowagę między dostępnością badań, zasadnością kliniczną zleceń, bezpieczeństwem pacjenta, jakością diagnostyki i efektywnością kosztową".

"Najważniejsze działania, które zostaną wdrożone w ciągu najbliższych 18 miesięcy: standaryzacja wskazań klinicznych, cyfryzacja procesu kierowania na badania, monitorowanie dawek i jakości, audyt praktyki klinicznej, reorganizację zasobów kadrowych" – wskazano.

W spotkaniu na ten temat udział wzięli Jolanta Sobierańska–Grenda (minister zdrowia), Katarzyna Kacperczyk (wiceminister zdrowia), prof. Edyta Szurowska (konsultant krajowa ds. radiologii i diagnostyki), gen. broni prof. Grzegorz Gielerak (dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego), Filip Nowak (prezes NFZ) oraz Michał Dzięgielewski (pełnomocnik Prezesa NFZ).

