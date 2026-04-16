Michalkiewicz: Akcja Berkowicza potwierdziła trafność starego porzekadła

W bieżącym komentarzu politycznym na kanale YouTube redaktora naczelnego "Najwyższego Czasu" Tomasz Sommer (kanały Najwyższego Czasu są od kilku lat usuwane przez tę platformę) Stanisław Michalkiewicz mówił m.in. o relacjach Polski z Ukrainą i postaci Wołodymyra Zełenskiego.

Publicysta wyraził opinię, że w przyszłości Ukraina może wystąpić wobec Polski z roszczeniami terytorialnymi, by powetować sobie ziemie utracone w wyniku wojny z Rosją. – Ostrzegam lekkomyślną opinię publiczną w Polsce, co grozi Polsce – powiedział w trakcie rozmowy.

Mowa była także o stosunkach amerykańsko-izraelskich i wojnie z Iranem w kontekście wielkiej polityki państwa Izrael i stosunku do tej polityki prezydenta USA Donalda Trumpa.

Akcja Berkowicza. Michalkiewicz: Nic tak nie gorszy jak prawda

Prowadzący Marek Skalski zapytał m.in. o głośne sejmowe wystąpienie posła Konfederacji Konrada Berkowicza zakończone zaprezentowaniem flagi Izraela, w którą wkomponowała była swastyka. Zdaniem publicysty reakcje na to wydarzenie świadczą o prawdziwości jednej ze starych maksym.

– Akcja posła Berkowicza jeszcze raz potwierdziła trafność porzekadła, że nic tak nie gorszy jak prawda. Otóż poseł Berkowicz przy pomocy tego montażu – bo zamiast gwiazdy Dawida na fladze izraelskiej zamontował swastykę – dał do zrozumienia, że państwo izraelskie przyswoiło sobie hitlerowskie metody. To prawda – ocenił Michalkiewicz, dodając, że nie tylko poseł Berkowicz tak stwierdził, ale Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

– Nawiasem mówiąc, skład sędziowski, który wydał nakaz aresztowania Benjamina Netanjahu został wyłączony z jakichkolwiek operacji bankowych i może się posługiwać tylko gotówką. Jeżeli to nie potwierdza spiskowych teorii, że Żydowie kontrolują system bankowy, to ja jestem chińskim mandarynem – powiedział Michalkiewicz.

Zdaniem redaktora Berkowicz "przy pomocy tej aluzji powiedział prawdę". Dodał, że nie dziwią go gromy, jakie posypały się na polityka ze strony ambasadorów USA i Izraela w Polsce.

Czarzasty zawiadomił prokuraturę

Poseł Berkowicz w ostrych słowach skrytykował w Sejmie Izrael, wskazując, że siły zbrojne tego państwa dokonują "ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem". Poseł Konfederacji opisał, z drastycznymi szczegółami, działania militarne Izraelczyków na Bliskim Wschodzie. Wspomniał w tym kontekście o stosowaniu przez stronę izraelską zakazanej broni w postaci bomb fosforowych oraz niewyobrażalnym cierpieniu cywilów, w tym kobiet i dzieci. Berkowicz podkreślił, że zginęło kilkadziesiąt razy więcej dzieci niż podczas całej wojny na Ukrainie.

– Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem – powiedział otwarcie poseł Konfederacji. Na koniec wystąpienia w trybie wniosków formalnych parlamentarzysta wyciągnął flagę Izraela, na której, jak wspomnieliśmy, w miejsce gwiazdy Dawida wkomponowana była swastyka.

W reakcji marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znieważenia flagi państwowej i propagowania ustroju totalitarnego.

