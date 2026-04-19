DREAME A3 AWD PRO

Napęd na cztery koła z silnikami umieszczonymi w piastach, system nawigacji niewymagający instalowania anten RTK czy rozkładania przewodów, cicha praca, zdolność pokonywania stromych zboczy, opcja patrolu, łączność 4G oraz intuicyjna obsługa – to największe zalety kosiarki klasy premium chińskiej marki Dreame.
Znawcy nie mają litości: aby trawnik przypominał murawę na Wembley, trzeba kosić wysoko i często, a nie rzadko i krótko. Nie każdy ma jednak czas (i ochotę), aby uruchamiać kosiarkę spalinową dwa–trzy razy w tygodniu. I wtedy „całe na biało” wchodzą roboty. Kosić mogą nawet codziennie, uwalniając czas człowieka, a także zmieniając pokos w organiczny nawóz.