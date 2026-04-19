Zwariował?

N a Instagramie ludzie palą czapki Trumpa. Kto pali? Ci, którzy te czapki kupowali w roku 2015 i nosili je w czasach, gdy za czerwoną czapkę z napisem „Make America Great Again” można było dostać w ryj na parkingu przed Walmartem. Mając naklejkę MAGA na samochodzie, ryzykowałeś, że ci ktoś lakier porysuje gwoździem. Mając na posesji flagę MAGA, ryzykowałeś wizytę wandali. Ale nas to wtedy nie powstrzymało – zwyczajni, bezpartyjni Amerykanie ruszyli odbijać swój kraj z rąk systemu. I odbili. Trump w trakcie pierwszej kadencji rozpoczął masę doskonałych rzeczy. A potem Chińczycy zorganizowali COVID i sterowali pandemią za pomocą tego swojego agenta z WHO. Niejaki Tedros, były członek marksistowskiej organizacji terrorystycznej z Etiopii. Gdyby nie chińska pandemia, Trump szedłby jak burza i odbiłby Amerykę z rąk Deep State. Tak nam się wtedy wydawało.