"Dajmy spokój". Sasina zapytano o sondaże

Jacek Sasin, poseł PiS, został zapytany w Wirtualnej Polsce o ostatnie słabe sondaże.

– Po pierwsze, dajmy spokój z sondażami, dlatego że one się wielokrotnie skompromitowały w ostatnich latach – odparł.

Pytany o to, co z zapowiadanym "efektem Czarnka", który miał przyciągnąć do PiS nowych wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, przyznał, że "ten marsz dopiero się rozpoczął".

– Nasz kandydat na premiera został wskazany nieco ponad miesiąc temu – a po drodze były jeszcze święta, Wielki Tydzień, więc tego czasu rzeczywiście na pracę było niezbyt dużo – a mimo to swoją aktywnością tchnął wiarę i nową energię w partię, ale też i wyborców, bo to przecież o to głównie chodzi – mówił.

Jacek Sasin ocenił, że dzięki Przemysławowi Czarnkowi "wyborcy prawicy, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości odzyskali nadzieję na sukces".

– I to jest rzeczywiście ogromny sukces Przemysława Czarnka i tej kampanii, którą prowadzi, bo nie da się wygrać, jeśli nie wierzy się w zwycięstwo – mówił.

Sondaż CBOS. Słaby wynik PiS

Kilka dni temu CBOS opublikował wyniki sondażu, z którego wynika, że Koalicja Obywatelska ma 32 proc. poparcia. W porównaniu z pomiarem z marca poparcie dla najważniejszego z rządzących ugrupowań wzrosło o 2,8 pkt proc.

Na drugim miejscu znalazło się PiS z poparciem 18,2 proc. To spadek o 2,9 pkt. proc. względem ostatniego badania.

Kolejne miejsca zajmują Konfederacja i Konfederacja Korony Polski Grzegorza Brauna – odpowiednio z poparciem 13 proc., czyli wzrost o 1,9 pkt. proc oraz 8,7 proc. w przypadku partii Grzegorza Brauna – spadek o 2,3 pkt. proc.

Nowa Lewica może liczyć na poparcie rzędu 5,8 proc., o 2,3 pkt. proc. więcej niż miesiąc temu.

Poniżej progu wyborczego uplasowała się partia Razem z wynikiem 4,9 proc. (- 1,1 pkt. proc.).

Poza parlamentem znalazłoby się także PSL z poparciem 3 proc. (spadek 0,2 pkt proc. względem marca) oraz Polska 2050 z poparciem na poziomie 0,7 proc., takim samym od marca.

