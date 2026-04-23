"To nie teoria spiskowa". Zajączkowska-Hernik: Trzeba bić na alarm!

W 2025 roku liczba migrantów w Unii Europejskiej osiągnęła rekordowe 64 mln. To około 14 proc. populacji UE.

Roczny wzrost w 2025 roku wyniósł 2,1 mln osób, czyli o 500 tys. mniej niż w 2024 roku.

Rekordowa liczba migrantów w UE. "Trzeba bić na alarm"

Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji, oceniła we wpisie na platformie X, że „trzeba bić na alarm”.

"Tak w praktyce wygląda podmiana populacji, która marzy się lewicy" – napisała.

Podkreśliła, że "raport niemieckiego Centrum Badań i Analiz Migracyjnych RFBerlin pokazuje nam w jak przeogromnej i przerażającej skali imigranci zalewają Unię Europejską – mamy ich już ponad 64 miliony!".

"W zeszłym roku napłynęło ich ponad 2 miliony, a od 2010 roku ponad 24 miliony" – dodała.

Europoseł Konfederacji zwróciła uwagę, że "liderem są Niemcy, gdzie mieszka już ponad 18 milionów migrantów, co stanowi 21,2 proc. populacji".

"W czołówce jest też Hiszpania, która notuje ostatnio największy wzrost i ma już 9,5 miliona imigrantów" – dodała.

Zdaniem Ewy Zajączkowskiej-Hernik "niestety efekty polityki pro-imigracyjnej rządów Morawieckiego i Tuska są takie, że Polska jest w pierwszej piątce państw, które przyjmują najwięcej cudzoziemców”.

"Mało tego – autorzy raportu jako imigranta definiują tylko osobę urodzoną poza obecnym krajem zamieszkania! A to oznacza, że te statystyki nie biorą pod uwagę tych wszystkich osób z rodzin imigranckich, które urodziły się już na terenach państw UE i przez brak jakiejkolwiek asymilacji de facto są częścią społeczności imigrantów. W rzeczywistości więc sytuacja jest dużo, dużo gorsza!" – napisała.

Zajączkowska-Hernik: Wielka podmiana to nie teoria spiskowa

Europoseł oceniła, ze "wielka podmiana to nie teoria spiskowa, a proces, który ma miejsce od lat i dowodzą temu twarde dane".

"Jeżeli się nie obudzimy Europa, jaką znamy, przestanie istnieć. Dlatego nie ma innej drogi niż zaostrzenie polityki migracyjnej! Nielegalna czy legalna, imigracja potrafi być ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Musimy obrać kierunek odwrotny do działań rządów Morawieckiego i Tuska" – dodała.

Podkreśliła, że "zero imigracji z państw muzułmańskich, wizy dla Ukraińców, deportacja za przestępstwo, zero socjalu dla imigrantów i bardzo restrykcyjne stosowanie przepisów – od tego trzeba zacząć!".

"Nie możemy popełnić błędów wielu państw Zachodu, Polska musi być bezpieczna!" – dodała.

