USA: Rekordowe poparcie dla Trumpa wśród katolików

Według najnowszego sondażu Donald Trump cieszy się poparciem ponad 60 procent amerykańskich katolików. Jest to najwyższy wynik odnotowany od dziesięcioleci dla republikańskiego prezydenta w tej grupie wyznaniowej. Szczególnie godne uwagi jest to, że wyniki te wzrosły właśnie w okresie, w którym Trump publicznie użył obraźliwych słów wobec Ojca Świętego i ostro skrytykował jego próby mediacji w konflikcie irańskim.

Według "Newsweeka” retoryka prezydenta przyczyniła się do przedstawienia papieża w oczach wielu konserwatywnych Amerykanów jako części globalistycznego establishmentu. Najnowszy sukces Trumpa w zapobieganiu egzekucjom w Iranie – sukces, który wyraźnie przypisuje sobie, a nie dyplomacji watykańskiej – jeszcze bardziej umocnił tę narrację. Gazeta stwierdza, że Donaldowi Trumpowi najwyraźniej udało się stworzyć koalicję wyborców katolickich, która nie tylko toleruje jego twarde stanowisko wobec Teheranu i krytykę Watykanu, ale wręcz aktywnie je wspiera.

Papież Leon podczas wczorajszej konferencji prasowej w samolocie w drodze powrotnej również krótko skrytykował Iran i potępił niesprawiedliwe zabijanie własnych obywateli.

Trump uderza w papieża

Donald Trump w ubiegłą niedzielę ostro skrytykował głowę Kościoła katolickiego we wpisie na platformie Truth Social oraz podczas późniejszej rozmowy z dziennikarzami w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem.

"Papież Leon jest SŁABY w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej. Mówi o «strachu» przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o STRACHU, który Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały podczas pandemii Covid, kiedy aresztowano księży, duchownych i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw" – napisał Trump.

I dodał: "Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę, kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych i, co gorsza, opróżniał więzienia, w tym morderców, handlarzy narkotyków i zabójców, wysyłając ich do naszego kraju".

Czytaj też:

Rodziny irańskich dzieci piszą do Leona XIV. Poruszające słowa

Napięcia między Leonem XIV a Trumpem. Vance odniósł się do sprawy