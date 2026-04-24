Opinie

USA: Rekordowe poparcie dla Trumpa wśród katolików

Donald Trump, prezydent USA Źródło: PAP/EPA / JIM LO SCALZO
Pomimo napięć dyplomatycznych między Donaldem J. Trumpem a papieżem Leonem XIV poparcie dla prezydenta USA wśród wyborców katolickich wyraźnie rośnie. Pokazuje to aktualne badanie znanego tygodnika "Newsweek”.

Według najnowszego sondażu Donald Trump cieszy się poparciem ponad 60 procent amerykańskich katolików. Jest to najwyższy wynik odnotowany od dziesięcioleci dla republikańskiego prezydenta w tej grupie wyznaniowej. Szczególnie godne uwagi jest to, że wyniki te wzrosły właśnie w okresie, w którym Trump publicznie użył obraźliwych słów wobec Ojca Świętego i ostro skrytykował jego próby mediacji w konflikcie irańskim.

Według "Newsweeka” retoryka prezydenta przyczyniła się do przedstawienia papieża w oczach wielu konserwatywnych Amerykanów jako części globalistycznego establishmentu. Najnowszy sukces Trumpa w zapobieganiu egzekucjom w Iranie – sukces, który wyraźnie przypisuje sobie, a nie dyplomacji watykańskiej – jeszcze bardziej umocnił tę narrację. Gazeta stwierdza, że Donaldowi Trumpowi najwyraźniej udało się stworzyć koalicję wyborców katolickich, która nie tylko toleruje jego twarde stanowisko wobec Teheranu i krytykę Watykanu, ale wręcz aktywnie je wspiera.

Papież Leon podczas wczorajszej konferencji prasowej w samolocie w drodze powrotnej również krótko skrytykował Iran i potępił niesprawiedliwe zabijanie własnych obywateli.

Trump uderza w papieża

Donald Trump w ubiegłą niedzielę ostro skrytykował głowę Kościoła katolickiego we wpisie na platformie Truth Social oraz podczas późniejszej rozmowy z dziennikarzami w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem.

"Papież Leon jest SŁABY w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej. Mówi o «strachu» przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o STRACHU, który Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały podczas pandemii Covid, kiedy aresztowano księży, duchownych i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw" – napisał Trump.

I dodał: "Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę, kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych i, co gorsza, opróżniał więzienia, w tym morderców, handlarzy narkotyków i zabójców, wysyłając ich do naszego kraju".

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: KAI
