Arcybiskup Canterbury po spotkaniu z papieżem. "Twoja siostra w Chrystusie"

"To było zaszczytem spotkać się i modlić z Jego Świątobliwością Papieżem Leonem XIV tego ranka. Jestem głęboko wdzięczna za serdeczne przyjęcie. W nadchodzących latach pozostanę zjednoczona z Papieżem w modlitwie – o pokój na świecie, o sprawiedliwość oraz o to, by każda osoba odkryła pełnię życia, jaką oferuje Bóg" – napisała Mullally w mediach społecznościowych.

" Ekumeniczna pielgrzymka to zawsze ta, którą odbywamy razem, jako wspólnota chrześcijan dążących do jedności, o którą modlił się Chrystus. Wasza Świątobliwość, jako Twoja siostra w Chrystusie, w duchu modlitwy, przyjaźni i nadziei, powierzam naszą wspólną drogę w ręce Boga" – dodała.

Co powiedział papież?

W swoim wystąpieniu Leon XIV podkreślił potrzebę jedności chrześcijan, aby skutecznie głosić światu orędzie pokoju Chrystusa.

Papież przypomniał o historycznym spotkaniu papieża Pawła VI z anglikańskim arcybiskupem Canterbury Michaelem Ramseyem 60 lat temu, które dało początek dalszym kontaktom i wspólnym modlitwom. Przywołał też pierwsze słowa zmartwychwstałego Chrystusa „Pokój wam!”. „To pozdrowienie nie tylko zachęca nas do przyjęcia daru Pańskiego pokoju, ale również do zwiastowania pokoju. Jak często wspominałem, pokój zmartwychwstałego Jezusa jest pokojem rozbrojonym, bo zawsze odpowiadał na przemoc i agresję pokojowo” – przypomniał papież.

Wskazał, że dzisiejszy cierpiący świat bardzo potrzebuje pokoju Jezusa, ale podziały między chrześcijanami ograniczają skuteczność inicjatyw pokojowych. Zaznaczył, że „jeśli świat ma wziąć sobie do serca nasze nauczanie, musimy nieustająco modlić się i pracować na rzecz przezwyciężenia dzielących nas różnic, które przeszkadzają w głoszeniu Ewangelii”. Przypomniał przy tym, że jego mottem biskupim były słowa św. Augustyna: „W Tym, który jest Jeden, jesteśmy jednością”.

Leon XIV zwrócił uwagę, że chociaż znaczny postęp zrobiono na drodze usuwania historycznych podziałów między obu Kościołami, w ostatnich dziesięcioleciach pojawiły się nowe problemy i różnice, utrudniające pełną komunię, „nie możemy jednak pozwolić, by te wyzwania stanęły na drodze wykorzystywania każdej okazji do wspólnego głoszenia Chrystusa”. Stwierdził, że zaniechanie pracy nad pokonaniem tych różnic byłoby skandalem. Zakończył zachętą do wspólnej modlitwy o to, by Duch Święty wskazał drogę prowadzącą ku jedności obu Kościołów.

