"Zmień nasze zdanie". Pierwsze podsumowanie akcji europosłów PiS

Patryk Jaki, wiceprezes PiS i europoseł tej partii, podsumował akcję "Zmień nasze zdanie", którą początkowo prowadził z Przemysławem Czarnkiem i Tobiaszem Bocheńskim.

Europoseł poinformował, że do tej pory politycy PiS, którzy są zaangażowani w akcję, odwiedzili 24 uczelnie wyższe lub kampusy przed wejściem do uczelni, rozmowy trwały łącznie 72 godziny.

W akcji wzięło udział już ok. 10 tys. młodych ludzi.

"Ok. 70 proc. osób zabierających głos to byli nasi przeciwnicy bądź osoby krytykujące nas z jakiegoś powodu. Większość jednak chciała normalnej rozmowy o tych problemach" – zauważył Patryk Jaki.

Wiceprezes PiS zwrócił uwagę, że to pierwsza zorganizowana akcja w Polsce, w której politycy mówią nie "głównie do swoich", do zamkniętych gron ekspertów, na nudnych zamkniętych „kongresach”, których w kraju jest już hiperinflacja, czy w tych samych podcastach — ale po prostu na otwartej przestrzeni. Rozmawiać może każdy, bez żadnych ograniczeń czasowych.

"Z 24 spotkań nie odnotowaliśmy ani jednego, w którym nie wziąłby udziału przedstawiciel naszej konkurencji. Regularnie pojawiają się działacze PO, Konfederacji (jednej i drugiej), Lewicy, Polski 2050. To pokazuje, że spotkania cieszą się popularnością również wśród tych, którzy wcześniej określali akcję jako »bezsensowną«" – podkreślił.

Europoseł dodał, że profil na Facebooku "Zmień nasze zdanie" w dniu akcji był piątym najpopularniejszym kanałem w Polsce. "W sumie przyciągnął ponad 15 mln ludzi. Choć jedną rozmowę w ramach tej akcji widział co trzeci Polak" – zaznaczył.

Patryk Jaki napisał, że "jest wiele hejtu, emocji i krzyków, jednak większość rozmów z młodymi ludźmi jest ciekawa, czasem nawet głęboka: o miejscu Polski w UE, o Bogu, przyszłości naszej cywilizacji, historii czy źródłach polaryzacji w kraju".

"Zapraszamy na kolejne spotkania. Teraz będziemy w Szczecinie, gdzie spotkała nas haniebna cenzura i dyskryminacja. Dlatego akcję musimy robić na chodniku. Nie poddajemy się jednak i prosimy o pomoc w promocji" – dodał.

Podziękował Tobiaszowi Bocheńskiemu, Mariuszowi Kałużnemu i Kacprowi Płażyńskiemu.

"Zmień nasze zdanie". Seria otwartych spotkań europosłów PiS

Cykl "Zmień nasze zdanie" to seria otwartych spotkań europosłów Prawa i Sprawiedliwości ze studentami. Biorą w nich udział wiceprezesi PiS – Patryk Jaki oraz Tobiasz Bocheński. Akcja polityków spotkała się z próbami cenzurowania. Zgodę na organizację wydarzenia wycofał m.in. Uniwersytet Wrocławski, choć wcześniej udostępniał on sale wszystkim, którzy chcieli z tego skorzystać. Tak się stało też w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego, mimo że uczelnia ta wyrażała zgody na spotkania ze studentami m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

