"To gwarancja bezpieczeństwa". Kosiniak-Kamysz chce zapisu o UE w konstytucji

Jak zapowiadano wcześniej, gremium ma przygotować projekt nowej ustawy zasadniczej.

Prezydent powołał Radę ds. nowej konstytucji

W skład prezydenckiej rady weszli: były europoseł Prawa i Sprawiedliwości prof. Ryszard Legutko, konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski, były marszałek Sejmu Marek Jurek, prof. Anna Łabno, były marszałek Sejmu Józef Zych, była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Utworzenie rady było zapowiadane już wcześniej. Prezydent mówił o potrzebie opracowania nowej konstytucji w swoim pierwszym orędziu po zaprzysiężeniu w sierpniu ubiegłego roku. Członkowie gremium mają czas na przygotowanie projektu do końca jego kadencji. Jak podkreślała Kancelaria Prezydenta, prace mają mieć charakter "konkretnej, merytorycznej pracy", a nie symbolicznych spotkań, i obejmować także przedstawicieli różnych środowisk politycznych.

Kosiniak-Kamysz: UE jako fundament

Do dyskusji wokół ewentualnych zmian w ustawie zasadniczej odniósł się w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W opublikowanym wpisie zaznaczył, że obowiązująca konstytucja w zakresie ustrojowym jest wystarczająca, a kluczowe jest jej przestrzeganie. "W Konstytucji kwestie ustrojowe są jasno określone – wymagają jedynie przestrzegania. Jeśli ustawa zasadnicza wymaga doprecyzowania to w kierunku wzmocnienia naszego bezpieczeństwa" – napisał.

Polityk zaproponował jednocześnie konkretne rozwiązanie: wpisanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej do konstytucji. "Dlatego wpiszmy członkostwo w Unii Europejskiej do Konstytucji! Utrwalmy naszą obecność we Wspólnocie, będącą dla nas jednym z fundamentów bezpieczeństwa i rozwoju" – podkreślił. Jak zaznaczył, podobne rozwiązania przyjęły już inne państwa, takie jak Francja, Finlandia czy Litwa. W jego ocenie taki zapis stanowiłby trwałą gwarancję strategicznego kierunku państwa. "To gwarancja, że nikt nieodpowiedzialny nie wyrwie nas ze strefy bezpieczeństwa" – dodał.

