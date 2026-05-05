Pełczyńska-Nałęcz oskarża KO. "Polują na posłów Polski 2050"

Choć udało się obronić stanowiska ministrów klimatu oraz zdrowia, to wciąż widać spór w koalicji. Minister funduszy, szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była pytana w Radiu Zet, czy "Koalicja Obywatelska urządziła polowanie na posłów Polski 2050". – Takie słuchy też mnie doszły. Wszyscy o tym wiedzą w całym Sejmie. Nasi posłowie nie trzymali tego w tajemnicy. Efekt polowania jest równy zeru – powiedziała.

– Jeśli pan premier nie wiedział to teraz usłyszał – dodała. Minister podkreśla, że to "niezwykle smutne i niedobre, że tak wygląda współpraca koalicyjna, że zamiast współpracować wokół konkretnych spraw próbuje się toczyć podchody". – To nie jest fajne i nie jest dobre – mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dopytywana o to, kto ma w tym interes, polityk odpowiada, że "najwyraźniej ten, kto chodzi". – Jeśli [posłowie – red.] robią to sami z siebie to znaczyłoby, że w KO jest kompletny chaos, w co wątpię, a jeśli nie robią tego sami z siebie to znaczy, że dostali polecenie. Fakt jest faktem, że tak się dzieje – wskazała szefowa MFiPR.

Pełczyńska: Coś innego obiecaliśmy ludziom

Przewodnicząca Polski 2050 zaznacza, że jest to "bardzo niefajne" i zapowiada: – Jak ktoś mi będzie mówił, że nie jesteśmy odpowiedzialnym koalicjantem, to przypominam o tej sprawie, bo to jest dopiero nieodpowiedzialne podejście. Obiecaliśmy ludziom, że tworzymy zgodnie koalicję, a nie, że zamiast rozwiązywać problemy – a jest ich od licha – będziemy chodzić i próbować podkradać koalicjantowi posłów.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pytana w Radiu Zet to, czy jej zdaniem premier próbuje zniszczyć Polskę 2050, szefowa partii odpowiada: – Mam nadzieję, że nie. Polska 2050 niezależnie od tego, co życzy sobie premier – jest, będzie i nie będzie potakiwaczem.

