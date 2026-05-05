Wielomski: Reakcyjni rodzice zwykle byli zmorą w państwowym procesie indoktrynacji

W reakcji na charakterystyczne słowa Nowackiej politolog i historyk idei zajmujący się między innymi zachodnioeuropejską myślą polityczną przywołał słynną postać prowadzącą szeroko zakrojoną działalność rewolucyjną w XVIII wieku.

Nowacka: Niektórzy rodzice są zmorą szkoły

Przypomnijmy najpierw że chodzi o wypowiedź kierującej resortem edukacji narodowej polityk w TVP Info. Nowacka została zapytana, dlaczego zdecydowała się podzielić przedmiot edukacja zdrowotna na dwie części. Polityk oznajmiła, że powodem są niektórzy rodzice i ich "toksyczność".

– To nie chodzi o politykę (...) Nauczyciele mieliby trudno, gdyby całość była obowiązkowa. Niektórzy rodzice są niestety zmorą szkoły, robią awantury. Zdarza się, że jeden toksyczny rodzic (...) może zniszczyć relacje wokół tego przedmiotu – powiedziała i dodała, że "mądrzy rodzice będą posyłać dzieci" na zajęcia dotyczące seksualności.

Wielomski: Nowacka hoduje idealnych "Europejczyków"

Wielomski nawiązał do tradycji lewicowej myśli politycznej w kontekście obecnej polityki edukacyjnej kierownictwa Unii Europejskiej nakierowanej na – jak twierdzi część badaczy, polityków, czy publicystów – wynaradawianie obywateli państw członkowskich i wychowywanie ich w kulcie jednego, wspólnego europejskiego organizmu. W procesie tym, część rodziców faktycznie jest niewygodna.

"Barbara Nowacka twierdzi, że rodzice są zmorą polskich szkół. W historii lewicy reakcyjni rodzice zwykle byli zmorą w państwowym procesie indoktrynacji. Jako pierwszy doszedł do tego wniosku Maximilien Robespierre, przedstawiając projekt zamknięcia wszystkich uczniów w państwowym internacie, aby reakcyjni rodzice nie mieli do nich dostępu. Robespierre hodował idealnych "republikanów", a Nowacka »Europejczyków«" – napisał Wielomski.

