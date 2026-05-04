"Hejter w sutannie". Nowacka uderza w abp. Jędraszewskiego

Minister edukacji Barbara Nowacka była w poniedziałek gościem programu "Graffiti" na antenie Polsat News. Padło tam pytanie o głośne słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na temat systemu edukacji.

Barbara Nowacka o abp. Marku Jędraszewskim: To jest po prostu hejter, zwyczajny hejter w sutannie

– Głównym problemem jest to, że my cytujemy takie słowa, że one funkcjonują w przestrzeni publicznej i że Kościół z tym nic nie robi – powiedziała szefowa MEN. Jak podkreśliła, "ma on możliwość zadziałać, a pozwala na mowy nienawiści, na kłamstwa".

Nowacka podkreśliła, że "dziś znowu Jędraszewski jest twarzą Kościoła". To zaś, w jej ocenie, jest bardzo szkodliwe dla Kościoła i ludzi. – To jest po prostu hejter, zwyczajny hejter w sutannie – podsumowała minister edukacji.

Głośne słowa abp. Jędraszewskiego. "Chce się zrobić to samo, co chciał Hitler"

Chodzi o słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, które padły podczas spotkania z uczestnikami Zlotu Gwiaździstego na Jasną Górę, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. W wygłoszonym w Auli Papieskiej przemówieniu hierarcha pochylił się nad patriotyzmem polskiego społeczeństwa. Jego ocena nie była optymistyczna. Mocne słowa padły z jego ust szczególnie w kontekście poziomu współczesnej szkoły, w której – jak mówił – wycina się nauczanie historii, języka polskiego, geografii i wszystkich ważnych przedmiotów wpływających bezpośrednio na kształtowanie tożsamości.

– Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler: nauczyć tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na niemieckich polach szparagowych – podkreślał były metropolita krakowski i zaapelował: "Nie można do tego dopuścić!".

Nowacka pytana była o tę wypowiedź już wcześniej. Zarzuciła wówczas arcybiskupowi "opowiadanie bzdur" i "obrzydliwych kłamstw". Wskazywała, że duchowny przynosi wstyd Kościołowi, jak i innym biskupom.

Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. Miał 85 lat

