"Opowiada bzdury". Minister oburzona słowami abp. Jędraszewskiego

Arcybiskup Marek Jędraszewski spotkał się z uczestnikami Zlotu Gwiaździstego na Jasną Górę, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. W wygłoszonym w Auli Papieskiej przemówieniu hierarcha pochylił się nad patriotyzmem polskiego społeczeństwa. Jego ocena nie była optymistyczna. Mocne słowa padły z jego ust szczególnie w kontekście poziomu współczesnej edukacji. Część wypowiedzi hierarchy dotyczyła już współczesnej szkoły, w której – jak mówił – wycina się nauczanie historii, języka polskiego, geografii i wszystkich ważnych przedmiotów wpływających bezpośrednio na kształtowanie tożsamości.

– Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler: nauczyć tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na niemieckich polach szparagowych – mówił były metropolita krakowski i zaapelował: "Nie można do tego dopuścić!".

Nowacka: Jędraszewski opowiada bzdury

W rozmowie z RMF FM minister Barbara Nowacka skomentowała słowa hierarchy. Jak stwierdziła minister edukacji, słowa abp. Jędraszewskiego to "obrzydliwe kłamstwa", a duchowny "opowiada bzdury". Powiedziała, że "przynosi wstyd Kościołowi i innym biskupom", wypowiadając się w ten sposób publicznie o polskiej szkole.

Nowacka przekonuje, że w programach szkolnych "niczego się nie wycina", a jednym z elementów polityki oświatowej państwa jest wychowanie patriotyczne. Abp Jędraszewski twierdził wcześniej, że właśnie wychowanie w duchu patriotyzmu jest w Polsce obecnie na niskim poziomie.

– Abp Jędraszewski przyzwyczaił nas do swoich bardzo niskich standardów. Opowiada bzdury, nieprawdy. Przynosi wstyd Kościołowi i innym biskupom – oburzała się szefowa MEN.

Minister edukacji wypomniała kapłanowi negatywny stosunek do społeczności LGBT. – To wstyd i hańba dla biskupów i Kościoła, że ktoś taki, kto wcześniej nienawidził społeczności LGBT, kto z ambony hejtował kobiety, hejtował gejów i lesbijki, nadal funkcjonuje – grzmiała polityk KO.

Nowacka odniosła się też do krytyki przedmiotu edukacja zdrowotna: – Kościół w ramach drobnej zemsty urządził awanturę wokół edukacji zdrowotnej (...) Jakim prawem ktoś mówi, że zdrowie psychiczne czy higiena są niezgodne z tradycyjnymi wartościami Polski?

