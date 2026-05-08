Poseł: Myślałam, że wypowiedzi Pani Sobierańskiej-Grendy już nic dziś nie przebije

Chodzi o wywiady wspomnianych polityków koalicji rządzącej w TVN 24 i Polsat News. Zapytana o sytuację pacjentów polskiej służby zdrowia minister Jolanta Sobierańska- Grenda zdecydowała się na zaskakującą odpowiedź. Prowadząca Agata Adamek chciała wiedzieć, kiedy wreszcie pacjentom w Polsce będzie lepiej? To wówczas padły zdumiewające słowa.

Kiedy pacjentom będzie lepiej? Sobierańska- Grenda: Już jest lepiej

– No ja myślę, że już jest lepiej – odparła minister zdrowia Jolanta Sobierańska- Grenda. – I to, co robimy ze zdrowiem i wprowadzamy dużo nowych terapii, wprowadzamy wiele nowych ścieżek terapeutycznych, porządkujemy system. Myślę, że naprawdę, że naprawdę odczuwalne dla pacjentów jest to już w tej chwili i jest wiele rzeczy przed nami, czyli te inwestycje, które niebawem będziemy oddawali w niektórych szpitalach z KPO, czyli 18 miliardów, które jednak w systemie zafunkcjonują, już otwieramy – mówiła polityk. Podała przykład Szczecina, gdzie inwestycje już poczyniono.

Na jaki procent podpisujemy SAFE? Minister finansów nie wie

Z kolei minister finansów Andrzej Domański został zapytany o warunki oprocentowania pożyczki SAFE.– W umowie będą określone zasady, na bazie których określane jest oprocentowanie pożyczki. W tym studiu kilka miesięcy temu mówiłem, że korzyści z umowy SAFE są ewidentne, gdyż Komisja Europejska pożycza wyraźnie taniej, niż polski minister finansów czy Bank Gospodarstwa Krajowego, na znacznie niższe oprocentowanie – powiedział minister Konradowi Fijołkowi w Polsat News.

Szef resortu finansów dodał, że po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, różnica jeszcze wzrosła i jego zdaniem korzyść z podpisania umowy SAFE, jest w tej chwili większa, niż była kilka miesięcy temu. Polityk przekazał jednak, że nie chce mówić o konkretach oprocentowania.

Powiedział natomiast, że wspomniana różnica wynosi ponad 90 punktów bazowych. – Cały czas rośnie – podkreślił. Dalej zaznaczył, że przekłada się to na o jeden punkt procentowy tańszą pożyczkę, niż gdyby zaciągały ją podmioty w kraju. Jak dodał, w ramach SAFE Polska pożycza pieniądze w transzach. – Najpierw trafi do nas zaliczka 6,5 mld euro – przypomniał.

Minister przypomniał następnie, że kolejne transze będzie pożyczać na rynkach Komisja Europejska. – Będziemy znali procent w momencie, kiedy Komisja Europejska będzie faktycznie na rynku zaciągała. Cały czas ta różnica wobec naszego oprocentowania będzie bardzo wysoka – oznajmił Domański. Jeśli chodzi i pierwszą transzę, będzie oprocentowania na "pewnie trochę powyżej trzech procent", wskazał.

