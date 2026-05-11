"Nie ma prawa". Kwaśniewski uderza w Nawrockiego

Były prezydent był gościem TVN24. Aleksander Kwaśniewski komentował trudną współpracę między rządem a prezydentem. Były polityk krytykował głównie Karola Nawrockiego, mówiąc, że nawet między Lechem Wałęsą i Józefem Oleksym czy Lechem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem współpraca układała się lepiej.

– Żaden polski prezydent nie powiedział o żadnym premierze, że ten człowiek jest najgorszym premierem w historii Polski. Po pierwsze, nie ma na to żadnego dowodu, a po drugie, wyrażanie takich sądów publicznie... bo prywatnie można tak uważać, ale prezydent nie ma prawa w ten sposób wypowiadać się o premierze rządu, który też ma demokratyczny mandat – powiedział.

Nawrocki dąży do systemu prezydenckiego

Kwaśniewski uważa, że obecna prezydentura jest radykalna i przyświeca jej jeden cel: doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska, "jak się uda szybciej, to dobrze, ale najdalej w roku 2027 w czasie wyborów". Zdaniem byłego prezydenta, Nawrocki chce być "akuszerem wielkiej koalicji prawicowej, którą on będzie tworzył". Służyć ma temu m.in. powołanie Rady Nowej Konstytucji, której celem jest opracowanie nowej ustawy zasadniczej. Obecny prezydent nie deklaruje jednoznacznie, czy będzie dążył do wprowadzenia systemu prezydenckiego. Jednak zdaniem Kwaśniewskiego, tak właśnie będzie.

– Karol Nawrocki mówi, że chciałby mieć system prezydencki i robi wszystko, żeby odstręczyć kogokolwiek od takiego myślenia, że w Polsce powinien być system prezydencki. Bo prezydent, który jest agresywny, który nie rozumie, że ma ledwo powyżej 50 procent poparcia, który nie czyni żadnych gestów w stosunku do ludzi, którzy myślą inaczej, to takiej prezydentury takiego systemu prezydenckiego nie powinno być. I chroń nas, panie Boże – powiedział Kwaśniewski.

