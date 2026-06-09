Zamordował babcię i ojczyma. Szokująca opinia biegłych ws. nastolatka z Kadłuba

Prokuratura Okręgowa w Opolu poinformowała, że 17-letni Łukasz G., podejrzany o zamordowanie swojej babci i ojczyma, był poczytalny w chwili popełniania zbrodni.

"W chwili popełniania czynu miał w pełni zachowaną zdolność rozpoznania"

Do zbrodni doszło w nocy z 25 na 26 lutego. Śledczy od początku nie mieli wątpliwości, że sprawa należy do wyjątkowo brutalnych. Ofiarami 17-latka padli jego 87-letnia babcia oraz 38-letni ojczym. Oboje mieli liczne rany rąbane zadane siekierą i młotkiem.

Po zatrzymaniu Łukasza G. prokurator powołał zespół biegłych składający się z dwóch psychiatrów i psychologa. Ich zadaniem było ustalenie, czy nastolatek był poczytalny w chwili popełniania zbrodni. "Po przeprowadzeniu kilkukrotnych badań ambulatoryjnych eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Łukasz G. w chwili popełniania czynu miał w pełni zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem" – przekazała Prokuratura Okręgowa w Opolu.

Biegli stwierdzili wprawdzie u nastolatka zaburzenia rozwojowe oraz zaburzenia osobowości, jednak nie miały one wpływu na jego poczytalność.

Przyznał się do zabójstwa

17-latek usłyszał zarzuty dokonania dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Jak przekazywała prokuratura, podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. – Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia – informował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu prok. Stanisław Bar.

Ponieważ sprawca ukończył 17 lat, odpowiada na zasadach przewidzianych dla dorosłych. Za zarzucane mu zbrodnie grozi kara nie krótsza niż 15 lat więzienia. W grę wchodzi również kara 30 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie.

"Dzień dobry, jestem rodzinnym mordercą"

Sprawa odbiła się szerokim echem także z powodu nagrania, które Łukasz G. opublikował w internecie. Nastolatek nie tylko przyznał się w nim do zabójstwa członków swojej rodziny, ale także wygłaszał szokujące komentarze na temat popełnionej zbrodni. – Dzień dobry, jestem rodzinnym mordercą, to ja zabiłem dwóch osobników w moim domu – mówił na nagraniu.

W materiale twierdził również, że odpowiada za serię alarmów bombowych zgłaszanych wcześniej w różnych miejscach w Polsce. – To ja odpowiadam za alarmy bombowe stworzone mniej więcej w okresie 5 dni. W szkole w Limanowej, w szkole w Warszawie, w szpitalu i youtubera – mówił.

Jako powód morderstw wskazywał problemy związane z pracą oraz konflikt z ojczymem, który miał namawiać go do dalszego zatrudnienia. – Według mnie morderstwo to jest część życia człowieka. Kiedyś się ludzie zabijali i nie było problemu. Według mnie nie jestem chory na nic. Jestem zestresowany jednak, nie zabiłem nigdy nikogo, nawet zwierzęcia – mówił.

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