Koniec czerwonych pasków na świadectwach? Nowacka odpowiedziała

Za sprawą kuriozalnej interwencji Rzecznika Praw Dziecka kwestia czerwonych pasków na świadectwach uczniów stała się szeroko komentowana w mediach. Przypomnijmy, że Monika Horna-Cieślak wystosowała pismo do jednej z lodziarni w Pszczynie, która nagradzała darmowymi lodami uczniów z najlepszymi świadectwami, z żądaniem zaprzestania takiej praktyki. Według stanowiska Biura RPD akcje uzależniające nagrody od wyników w nauce mogą wywoływać negatywne skutki społeczne, generować presję, promować niezdrową rywalizację i prowadzić do wykluczenia dzieci, które nie osiągają najlepszych wyników.

Czy MEN zlikwiduje czerwone paski?

Sprawa wywołała na tyle zamieszania, że zaczęły pojawiać się wątpliwości, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej nie będzie chciało podjąć decyzji o likwidacji czerwonych pasków. O tę kwestię została zapytana szefowa resortu Barbara Nowacka. Minister zapewniła, że nie ma takich planów. Podkreśliła, że szkoła "nie potrzebuje rewolucji, takiego tematu trochę zastępczego".

Nowacka odniosła się także do samej interwencji RPD, określając ją jako niefortunną.

– Naprawdę, młodzież ma wiele wyzwań, wiele kryzysów, wiele problemów, wiele spraw, które chcą, żeby im pomóc rozwiązać. Zajmować się tym, że jakiś przedsiębiorca ma fajny, miły, życzliwy pomysł i go za to ganić, to jest źle rozumiana równość – stwierdziła. Jednocześnie szefowa MEN nie chciała wprost powiedzieć, czy Horna-Cieślak powinna zostać odwołana z zajmowanego stanowiska, tak jak chce tego opozycja.

– Szkoła daje równe prawa i równe szanse, ale nie każde dziecko ma te same zdolności, możliwości. Jedno jest super sportowe, inne będzie super się uczyło, inne będzie bardzo pilne i każde może być wzorem dla rówieśników. Pracowitość trzeba nagradzać. Zajmujmy się poważnymi rzeczami – dodała polityk KO na zakończenie.

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