Sabotaż czy szaleństwo?

Makabryczne doniesienia o atakach ze strony migrantów i radykalna odpowiedź młodych Irlandczyków w Belfaście obnażają (który to już raz) konsekwencje polityki migracyjnej.

Chaos, morderstwa i gwałty, utrata poczucia bezpieczeństwa, ogromne obciążenie budżetu – to tylko niektóre z kosztów, które płacą społeczeństwa.