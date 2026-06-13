Sabotaż czy szaleństwo?

Makabryczne doniesienia o atakach ze strony migrantów i radykalna odpowiedź młodych Irlandczyków w Belfaście obnażają (który to już raz) konsekwencje polityki migracyjnej.
Chaos, morderstwa i gwałty, utrata poczucia bezpieczeństwa, ogromne obciążenie budżetu – to tylko niektóre z kosztów, które płacą społeczeństwa.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.