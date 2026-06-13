Sabotaż czy szaleństwo?
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Opinie
  • Jan PospieszalskiAutor:Jan Pospieszalski

Sabotaż czy szaleństwo?

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Belfast. Sudańczyk Hadi Alodid zaatakował nożem i próbował odciąć ofierze głowę
Belfast. Sudańczyk Hadi Alodid zaatakował nożem i próbował odciąć ofierze głowę Źródło: Facebook / Belfast Live / X, The Irish News
Makabryczne doniesienia o atakach ze strony migrantów i radykalna odpowiedź młodych Irlandczyków w Belfaście obnażają (który to już raz) konsekwencje polityki migracyjnej.

Chaos, morderstwa i gwałty, utrata poczucia bezpieczeństwa, ogromne obciążenie budżetu – to tylko niektóre z kosztów, które płacą społeczeństwa.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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