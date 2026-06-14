Unijna troska o azylantów

Liczba wniosków o azyl w UE wyraźnie spada. W 27 państwach zarejestrowano ok. 822 tys. wniosków o ochronę międzynarodową, co oznacza spadek o 19 proc. w skali roku.
To jednocześnie najniższa liczba wniosków od 2021 r. Z danych opublikowanych 9 czerwca przez Agencję UE ds. Azylu w przypadku Portugalii liczba wniosków o azyl w 2025 r. spadła aż o 37 proc. (w porównaniu z 2024 r.) z 2797 do 1763.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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