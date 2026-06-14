Unijna troska o azylantów

To jednocześnie najniższa liczba wniosków od 2021 r. Z danych opublikowanych 9 czerwca przez Agencję UE ds. Azylu w przypadku Portugalii liczba wniosków o azyl w 2025 r. spadła aż o 37 proc. (w porównaniu z 2024 r.) z 2797 do 1763.