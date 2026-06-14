Siódme miejsce w UE

Podwyżek, które mają być oczywiście wyższe, niż wynikałoby to z ustawy o wynagrodzeniu minimalnym z 2002 r., ale niższe – zgodnie z propozycją rządu – niż to, czego życzyło sobie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – osoba całkowicie pozbawiona kompetencji, jeśli idzie o gospodarkę i biznes.