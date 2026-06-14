Kiełbasa wykluczająca

Pomysł jest prosty: stoły dla dziesiątek biesiadników, regionalne potrawy. Od tartiflette po cassoulet – każdy znajdzie coś dla siebie, pod warunkiem że nie będzie skrupulatnie liczył kalorii, bo ludowa kuchnia francuska nie jest przesadnie lekkostrawna.
Do potraw – miejscowe wina, bez ograniczeń. Za 81 euro można kupić cztery dania i wino. Dla amatorów – wspólne śpiewanie. Wszystko, co jest na stole, jest wspólne, oprawa muzyczna stawia na równi tradycyjne pieśni i francuski pop. Największym powodzeniem cieszy się Joe Dassin.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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