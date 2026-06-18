Co kariera Pappergera mówi nam o Polsce?

SIŁĄ RZECZY Na postać Armina Pappergera zwrócił moją uwagę publicysta "Gazety Wyborczej" Witold Gadomski, wskazując, że stoi on na czele zarządu niemieckiego giganta zbrojeniowego Rheinmetall od 2013 r., a pracuje w tej firmie, pnąc się po szczeblach kariery w niej – od roku 1990.
A wszystko to w kontekście rozważania szans na – najlepiej, żeby w jak największym stopniu samodzielne – zmodernizowanie naszych, własnych, polskich sił zbrojnych przez nasz, własny, polski przemysł zbrojeniowy. I oczywiście także szans na możliwie jak największy eksport uzbrojenia produkowanego przez polskie firmy do innych państw.
Źródło: DoRzeczy.pl
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