Co kariera Pappergera mówi nam o Polsce?

A wszystko to w kontekście rozważania szans na – najlepiej, żeby w jak największym stopniu samodzielne – zmodernizowanie naszych, własnych, polskich sił zbrojnych przez nasz, własny, polski przemysł zbrojeniowy. I oczywiście także szans na możliwie jak największy eksport uzbrojenia produkowanego przez polskie firmy do innych państw.