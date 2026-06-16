"Mamy ogromne szczęście". Czarnek nie kryje satysfakcji

Prezydent RP został zaproszony przez Donalda Trumpa na jego 80. urodziny oraz galę UFC Freedom 250, która odbyła się z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA. Wydarzenie, które odbyło się w ogrodach Białego Domu w Waszyngtonie, oglądało ponad 4 tys. gości. Na widowni byli m.in. członkowie rodziny Donalda Trumpa, w tym jego żona Melania, politycy, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych (m.in. właściciel koncernu Meta Mark Zuckerberg), a także wojskowi.

W trakcie gali kamery agencji Reutera uchwyciły krótką rozmowę Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w pobliżu oktagonu. Jak się okazuje, prezydent RP odbył z Trumpem jeszcze jedną krótką rozmowę. Stacja TVN podaje, że rozmowa została zarejestrowana przez kamery i trwała około półtorej minuty.

Prezydent Nawrocki podczas swojej wizyty w USA stwierdził, że polityka prowadzona przez rząd Donalda Tuska bardziej przeszkadza niż pomaga. Zdaniem głowy państwa, premier i wicepremier Radosław Sikorski zniszczyli relacje z Waszyngtonem, a jego zadaniem jest ich naprawa.

Czarnek: Gdyby wygrał Trzaskowski, nie moglibyśmy o tym marzyć

Do wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA odniósł się we wtorek na antenie Polsat News poseł PiS Przemysław Czarnek.

– Mamy ogromne szczęście, że 1 czerwca 2025 roku naród jednak wybrał na stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego, a nie Rafała Trzaskowskiego, bo dzisiaj nie moglibyśmy marzyć o tym, żeby wojska amerykańskie tu stacjonowały. Przy takich relacjach antyamerykańskich, jakie stosuje ten rząd i dzisiejsza większość rządząca – powiedział parlamentarzysta.

Jak ocenił kandydat PiS na premiera, "stosunki pana prezydenta Karola Nawrockiego z panem prezydentem Donaldem Trumpem dają nadzieję na to, że nie tylko niezmniejszone, jak się wydawało jeszcze chyba 2 miesiące temu, ilości wojsk amerykańskich w Polsce, ale nawet jest szansa na ich zwiększenie i na stałą bazę również".

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