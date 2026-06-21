Abp Guzdek do rolników: Jesteście cenni w oczach Boga

W homilii metropolita białostocki zwrócił uwagę, że lęk towarzyszy człowiekowi od zawsze. Przypomniał, że szczególnie rolnicy i ogrodnicy doświadczają niepewności związanej z siłami natury – suszami, gradobiciem, wichurami czy przymrozkami, które mogą zniszczyć efekty całorocznej pracy.

– Można przegrać z żywiołem, ale zachować godność i wewnętrzną wolność – podkreślał. Zaznaczył jednocześnie, że jeszcze groźniejszy jest lęk przed drugim człowiekiem – przed odrzuceniem, pogardą, niesprawiedliwą oceną czy utratą poczucia własnej wartości.

Odwołując się do historii Polski po II wojnie światowej, arcybiskup przypomniał atmosferę strachu, która przez dziesięciolecia ograniczała wolność sumień i publiczne przyznawanie się do wiary. Wskazał, że przełomem był wybór kard. Karola Wojtyły na papieża oraz jego nieustanne wezwanie: "Nie lękajcie się!”.

"Solidarność" rolników

Abp Guzdek przypomniał również okoliczności narodzin ruchu "Solidarność”. Przywołał obraz początku lat osiemdziesiątych, gdy robotnicy i rolnicy wspólnie upomnieli się o prawdę, sprawiedliwość oraz poszanowanie godności człowieka. Nawiązując do historii polskiej wsi w czasach PRL, mówił o nierównym traktowaniu rolników indywidualnych, którzy mimo ciężkiej pracy często byli pozbawieni wielu przywilejów dostępnych mieszkańcom miast.

– Ludzie ciężkiej pracy na roli, których nikt nie musiał pilnować i mobilizować do wysiłku, postanowili zmienić istniejącą rzeczywistość. 12 maja 1981 r. został zarejestrowany NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność” – przypomniał.

Hierarcha podkreślił, że idea solidarności wyrasta z Ewangelii i znajduje swoje źródło w chrześcijańskim rozumieniu odpowiedzialności za drugiego człowieka. Przywołał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Gdańsku w 1987 r.: "Jeden drugiego brzemiona noście”. Zaznaczył, że prawdziwa solidarność oznacza wspólne dźwiganie trudów, troskę o dobro wspólne, wzajemny szacunek i budowanie relacji opartych na zaufaniu.

– Żadna wspólnota ani też instytucja nie mają przyszłości bez uczciwej pracy. Ale prestiż i przyszłość należy budować na fundamencie odpowiedzialności za dobro wspólne, wzajemnej życzliwości, współpracy, zaufania i poszanowania godności każdego człowieka – mówił.

Metropolita podkreślił także, że Kościół nie proponuje gotowych rozwiązań gospodarczych ani nie usuwa wszystkich ludzkich obaw, ale wskazuje drogę prowadzącą do ich przezwyciężenia.

– Dziś Bóg mówi do nas: "Jesteście cenniejsi niż wiele wróbli". To zdanie powinno głęboko zapisać się w sercu każdej i każdego z nas: "Jesteś cenny w oczach Boga". Nie dlatego, że jesteś idealny. Nie dlatego, że wszystko ci się udaje. Nie dlatego, że świat cię podziwia. Ale dlatego, że jesteś kochany – podkreślał.

– Prośmy dobrego Boga, aby w naszej Ojczyźnie nie zabrakło solidarności i wdzięczności całego społeczeństwa wobec pracujących na roli – zachęcał abp Guzdek, zawierzając Bogu polską wieś, pracę rolników i tegoroczne plony.

Eucharystia w białostockiej archikatedrze była nie tylko okazją do uczczenia 45. rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność”, ale także modlitwą o błogosławieństwo dla polskich rolników, sprzyjającą pogodę oraz obfite zbiory.