Prezydent Nawrocki w Turcji. Kilka tematów na agendzie

Po rozmowach obaj prezydenci wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Nawrocki powiedział m.in. o kilku kwestiach historycznych oraz o bieżącej współpracy i niektórych węzłowych zagadnieniach geopolitycznych.

Nawrocki: Turcja jednym z najważniejszych partnerów Polski

– Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego – powiedział prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa zaznaczyła, że w polskiej pamięci historycznej jest fakt, że Imperium Osmańskie nigdy formalnie nie uznało rozbiorów Rzeczypospolitej, co stanowi jeden z symboli trwałości więzi między narodami polskim i tureckim.

– Jednym z głównych tematów naszego spotkania były oczywiście konsultacje przez zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze, którego gospodarzem będzie Republika Turcji, ja także wezmę udział w tym szczycie – wskazał Nawrocki. – Rozmawialiśmy o pewnych priorytetach, z którymi udajemy się na szczyt NATO, ale także te oczekiwania, które dotyczą formatów regionalnych – dodał.

Prezydent wyraził nadzieję, że zbliżający się szczyt NATO pokaże polityczną jedność i siłę militarną Sojuszu. – Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania ogromnego potencjału, który niesie Polska na północy – w odpowiedzialności także za Morze Bałtyckie – i Turcja, a więc największa armia lądowa NATO w Europie w zakresie Morza Czarnego – mówił.

Współpraca przemysłów zbrojeniowych

Jak zaznaczył, kolejnym bardzo ważnym tematem spotkania była współpraca w dziedzinie obronności. – Z wielką satysfakcją i w Polsce i w Turcji przyjęliśmy podpisanie porozumienia pomiędzy ministrami obrony narodowej w roku 2025 – powiedział Karol Nawrocki.

– Z głębokim szacunkiem i z nadzieją na rozwój tych relacji zauważamy współpracę przemysłów zbrojeniowych pomiędzy naszymi państwami i kolejne podpisane kontrakty, rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy w stanie odejść od takiej standardowej relacji pomiędzy sprzedającym a kupującym ale pomiędzy polskim przemysłem zbrojeniowym, tureckim przemysłem zbrojeniowym jest głęboka szansa na kooperację – wskazał.

Prezydent wspomniał o Inicjatywie Trójmorza

Na agendzie była również formuła G20. – Polska za sprawą strategicznego sojusznika będzie brała po raz pierwszy udział w szczycie G20 jako dwudziesta gospodarka świata. (...) Bardzo cieszy nas aktywność Turcji jako partnera w Inicjatywie Trójmorza – powiedział Nawrocki.

Prezydent przypomniał również, że "Polska jako pierwsza sięgnęła po tureckie Bayraktary, a tureccy żołnierze w Polsce także świadczą o silnym sojuszu". – Oba nasze państwa są nie tylko biorcami bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej – podkreślił. – Bardzo ważna, najważniejsza dla mnie jako prezydenta, jest obecność polskiego kontyngentu w bazie w tureckim Incirlik — dodał.