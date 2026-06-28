Episkopalne przeciąganie liny

Dwie niezwykle ważne wizerunkowo sprawy polskiego Kościoła miały być rozstrzygnięte na niedawnym 405. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Łomży w dniach 10–12 czerwca.

Tematem sporów były: przyszłość Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz ogłoszenie, kto ma pokierować komisją mającą zbadać przypadki molestowania seksualnego w polskim Kościele po wojnie. W tle wyraźnie widać było tarcia na linii obozu kościelnych liberałów kontra bardziej konserwatywna większość biskupów. Jak wyglądają pola sporów w obu tych sprawach?

Batalia o KAI

Przez ponad trzy dekady udawało się Katolickiej Agencji Informacyjnej pełnić swoją misję bez większych kontrowersji. Była to niekwestionowana zasługa osoby jej pierwszego szefa Marcina Przeciszewskiego. Stanął on na czele KAI od samego momentu jej powstania w 1993 r. i dzięki swojemu wyczuciu dyplomacji, ale i dobrej znajomości świata mediów potrafił on utrzymać balans między pewną niezależnością agencji od Episkopatu a lojalnością wobec hierarchii w sytuacjach kryzysowych.