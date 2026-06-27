Zgłosił się polski Orwell?

Oświadczył on, że ukraińskich odznaczeń, przyznanych przez Wołodymyra Zełenskiego, zwracać nie będzie. Na pytanie o możliwości prowadzenia z Ukraińcami tzw. polityki transakcyjnej były premier odpowiedział: „Polityka transakcyjna pod tytułem: my wam czołgi, a wy nam naszą krew. To jest polityka transakcyjna? Tak, to jest polityka transakcyjna. Od samego początku prowadziłem, jeśli pan tak mi zadał pytanie, politykę transakcyjną. Polacy otwarli swoje drzwi, otwarli swoje serca, ale polski rząd pod moim kierownictwem prowadził politykę transakcyjną. Wy płacicie waszą krwią. Jaką jeszcze większą cenę można zapłacić niż własnej krwi, panie redaktorze? Chyba to jest najwyższa cena, prawda? Tak mi się wydaje.