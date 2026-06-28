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Owoce w cieście

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Owoce, zdjęcie ilustracyjne
Owoce, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Obraz Jill Wellington z Pixabay
SIOSTRY GOTUJĄ Klasyk na wakacyjnym stole, bez którego nie wyobrażamy sobie lata.

Jagodzianki – drożdżowe bułeczki po brzegi wypełnione jagodami, pyszne, delikatne i rozpływające się w ustach. W tradycyjnym cieście drożdżowym nie obowiązuje zasada „im więcej, tym lepiej” – drożdżówki nie lubią zbyt dużej ilości owoców, bo może przez to zrobić się zakalec albo ciasto nie wyrośnie. Natomiast jagodzianki mają tę niezwykłą właściwość, że są pełne owoców, a zarazem ciasto jest cieniutkie. Posypane są chrupiącą kruszonką na bazie palonego masła – podajemy je z zimnym mlekiem i po prostu okazują się doskonałe.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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