Owoce w cieście

Jagodzianki – drożdżowe bułeczki po brzegi wypełnione jagodami, pyszne, delikatne i rozpływające się w ustach. W tradycyjnym cieście drożdżowym nie obowiązuje zasada „im więcej, tym lepiej” – drożdżówki nie lubią zbyt dużej ilości owoców, bo może przez to zrobić się zakalec albo ciasto nie wyrośnie. Natomiast jagodzianki mają tę niezwykłą właściwość, że są pełne owoców, a zarazem ciasto jest cieniutkie. Posypane są chrupiącą kruszonką na bazie palonego masła – podajemy je z zimnym mlekiem i po prostu okazują się doskonałe.