"Narcystyczny nieudacznik". Trump usłyszał o sobie gorzkie słowa

W trakcie jednego z partyjnych wydarzeń Biden skrytykował obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych określając go mianem "narcystycznego nieudacznika" oraz zarzucając mu "bezczelną i rażącą korupcję".

– Nie chodzi tylko o jego projekty nastawione na własną próżność – zburzenie wschodniego skrzydła Białego Domu, by zrobić własną salę balową, umieszczenie swojego nazwiska na Kennedy Center, zbudowanie łuku ku jego czci, a nawet zatrudnienie własnego opiekuna basenu do renowacji Mirror Pool. Wow! Co za nieudacznik – powiedział Biden.

Polityk Demokratów wskazał na niedawny remont Mirror Pool na National Mall w Waszyngtonie. Trump obiecał doprowadzić ten zabytek do najlepszego stanu w jego 104-letniej historii, ale podczas niedawnej fali upałów w basenie ponownie pojawiły się glony, a farba na dnie zaczęła się łuszczyć. Biden wskazał, że ten projekt jest przykładem "korupcji na skalę niespotykaną dotąd w historii USA".

Dalej Biden stwierdził, że działania Trumpa "podważa autorytet USA na całym świecie", "osłabia NATO" oraz "stawia Putina ponad amerykańskimi sojusznikami".

Biden krytykuje Trumpa

W ostatnich tygodniach Biden kilkukrotnie zarzucał obecnemu prezydentowi USA korupcję.

– To najbardziej skorumpowany prezydent w historii Stanów Zjednoczonych – powiedział Biden podczas kolacji zorganizowanej przez Partię Demokratyczną, otrzymując jednogłośne brawa od publiczności, donosi "The New York Times”. Polityk Partii Demokratycznej skrytykował Trumpa w szczególności za jego "haniebne, próżne projekty”, odnosząc się do zmian w budynku Białego Domu, a także do szeregu projektów, które urzędujący prezydent chce nazwać swoim imieniem.

– Boże, zburzyć wschodnie skrzydło Białego Domu, żeby zbudować salę balową godną Wersalu? Albo napisać swoje nazwisko na Kennedy Center. Albo zbudować łuk, który przyćmi Lincoln Memorial, albo zamienić Reflecting Pond w coś z parku rozrywki! – zawołał Biden.

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