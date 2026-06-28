"Nikt, nigdy więcej nie będzie dyktował Ukraińcom". Kolejne ostre słowa z Kijowa

W niedzielę prezydent Ukrainy poinformował, że złożył do Rady Najwyższej projekt ustawy tworzącej Narodowy Panteon bohaterów Ukrainy. Mają znaleźć się w nim "imiona wszystkich, którzy na przestrzeni różnych wieków i epok walczyli o Ukrainę". Czy uwzględnieni zostaną w nim także zbrodniarze z UPA? Słowa Zełenskiego, wypowiedziane podczas jego wystąpienia w Kijowie zdają się to potwierdzać.

– Nikt, nigdy, nie będzie dyktował, jak mamy żyć, jak mamy mówić, kogo mamy kochać, komu mamy być wdzięczni albo których bohaterów mamy czcić – stwierdził.

Budanow chwali Zełenskiego

Propozycję ukraińskiego prezydenta chwali szef jego gabinetu. Kyryło Budanow zamieścił w sieci wpis, w którym stwierdza kategorycznie, że "Nikt i nigdy więcej nie będzie dyktował Ukraińcom, których bohaterów czcić, które święta obchodzić czy jaką historię studiować".

"O to prawo wolności własnego wyboru i narodowej niezależności nasi przodkowie walczyli przez setki lat, i właśnie o to dziś przelewają krew nasi wojownicy. Pamięć o nich musi żyć wiecznie. My, nasze dzieci i wszystkie przyszłe pokolenia musimy jasno znać i czcić tych, którzy poświęcili swoje życie walce o Ukrainę. To szczególnie ważne dziś, gdy prowadzimy wojnę o wolność Ukrainy" – napisał Budanow.

Szef gabinetu Zełenskiego wskazał, że projekt tworzący Narodowy Panteon ma przywrócić "historyczną sprawiedliwość", skonsolidować naród oraz stworzyć "fundament pamięci dla następnych pokoleń". Jest on także, w opinii Budanowa, "świadectwem państwowej dojrzałości" Ukrainy.

"Jestem przekonany, że ukraiński parlament rozumie znaczenie takiej inicjatywy i jak najszybciej rozpatrzy oraz uchwali ten projekt ustawy. Chwała Ukrainie!" – zakończył swój wpis ukraiński polityk.

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