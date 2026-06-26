Zełenski bez orderu. Budanow: To niedojrzałość ludzi w Polsce

Nie milkną echa decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Głos w sprawie zabrał tym razem Kyryło Budanow, szef gabinetu prezydenta Ukrainy. Współpracownik Zełenskiego nie szczędził mocnych słów pod adresem Polski.

– Uważam to za błąd. Poważny błąd. Jest stara zasada, że należy utrzymywać dobre lub neutralne stosunki z sąsiadami. Napięcia z sąsiadami zawsze rodzą problemy, od politycznych po ekonomiczne – stwierdził podczas spotkania ze studentami Uniwersytetu Narodowego "Akademia Kijowsko-Mohylańska".

– Uważam to za niedojrzałość. Przede wszystkim niedojrzałość. Uważam to za niedojrzałość ludzi w Polsce, którzy forsowali, a potem zaakceptowali tę decyzję. To bardzo dziwne i nie zostało przemyślane ani przygotowane. Gdyby mieli coś takiego robić, powinni najpierw odebrać medal Mussoliniemu – dodał.

Budanow uważa, że obecna sytuacja "to jeszcze nie konflikt", ale "sprzeczności". Jeśli jednak "wszyscy trochę nie odpuszczą", to, jak stwierdził współpracownik ukraińskiego prezydenta, "będzie gorzej".

Zełenski pozbawiony orderu

Prezydent RP ogłosił w zeszły piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej.

Na odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu zareagowali czołowi ukraińscy politycy. Polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa, a także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Teraz do wspomnianego grona dołączył Leonid Kuczma. Były prezydent Ukrainy zrzekł się najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego, które w 1997 roku otrzymał z rąk ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

W odpowiedzi z ukraińskich odznaczeń zrezygnowali wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, prezes PiS Jarosław Kaczyński czy były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

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