"Nie będziemy pytać partii o zgodę". Stanowczy głos ze stowarzyszenia Morawieckiego

Mateusz Morawiecki organizuje pod koniec lipca festiwal środowiska skupionego wokół stowarzyszenia Rozwój Plus. Zaproszenia miały zostać rozesłane do członków stowarzyszenia założonego przez byłego premiera. Każdy z zaproszonych miał otrzymać prośbę o wskazanie ok. 30 kolejnych osób, które "warto zaprosić na wydarzenie", w tym co najmniej dziesięciu młodych uczestników.

Według mediów, prezes partii Jarosław Kaczyński nie otrzymał zaproszenia na wydarzenie, a organizacja festiwalu miała nie być konsultowana z kierownictwem PiS. Tę informację potwierdził Janusz Cieszyński, członek stowarzyszenia.

– To jest inicjatywa stowarzyszenia Rozwój Plus. My organizujemy je bez szukania akceptacji, bo nie musimy tego robić, bo to jest jedno z wydarzeń, które organizuje stowarzyszenie. Tak samo jak inne stowarzyszenia się partii nie pytają, tak samo i my nie będziemy – powiedział polityk.

Dopytywany, czy prezes PiS otrzyma zaproszenie na wydarzenie, Cieszyński odparł, że według jego wiedzy zaproszenia nie zostały jeszcze wysłane. Dodał jednak, że nie widzi powodu, dla którego Jarosław Kaczyński czy np. Przemysław Czarnek mieliby nie zostać zaproszeni na festiwal.

Stowarzyszenie Morawieckiego

Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało wiosną tego roku i od początku wywołało spekulacje dotyczące możliwego konfliktu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.

Media informowały wcześniej o napięciach pomiędzy środowiskami skupionymi wokół Morawieckiego i części partyjnego kierownictwa.

W ostatnich tygodniach politycy PiS publicznie zapewniali jednak, że działalność stowarzyszenia mieści się w ramach partii i nie oznacza przygotowań do rozłamu.

Mateusz Morawiecki był premierem w latach 2017-2023. Stał na czele swojego pierwszego, drugiego i trzeciego gabinetu. Obecnym kandydatem PiS na szefa rządu jest poseł Przemysław Czarnek, były minister edukacji w drugim rządzie Morawieckiego.

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