Dzień wolny od pracy w upały? Polacy zabrali głos

W ostatnich dniach przez Polskę przetacza się fala bezprecedensowych upałów. Wysokie temperatury powodowały poważne zakłócenia w funkcjonowaniu kolei. Dawały się również we znaki pracownikom niemal wszystkich branż.

W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski Polakom zadano pytanie, czy w przypadku występowania tak ekstremalnych warunków pogodowych w przepisach prawa pracy powinny znaleźć się zapisy nakazujące skrócenie czasu pracy lub wprowadzające dzień wolny, gdy temperatura przekracza określony poziom.

Zdecydowana większość, bo aż 59,2 proc. opowiedziała się za takim rozwiązaniem (odpowiedź "raczej tak" wybrało 36,6 proc., a "zdecydowanie tak" – 22,6 proc.). Przeciwko zmianom w prawie opowiedziało się tylko 26,6 proc. respondentów ("raczej nie" – 24,2 proc., a "zdecydowanie nie" – 2,4 proc.). Zdania w tej sprawie nie ma 14,2 proc. badanych.

Co ciekawe, wyniki sondażu różnią się w zależności od preferencji wyborczych ankietowanych. Głosujący na koalicję 15 października popierają dodatkowe preferencje dla pracowników (60 proc.). Z kolei wyborcy opozycji są nieznacznie mniej pozytywnie nastawieni do takiej propozycji (52 proc.). Największy odsetek zwolenników zaobserwowano w grupie wyborców innych partii (70 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 26–28 czerwca 2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznie, z wykorzystaniem standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo — CAWI/CATI, na próbie 1000 osób.

Fala upałów w Polsce

W weekend Polskę zalała potężna fala upałów. Stacja meteorologiczna w Słubicach odnotowała w niedzielę rekordową temperaturę powietrza w naszym kraju – 40,5 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekordowy odczyt został odnotowany w lipcu 1921 r. na Opolszczyźnie. Było to 40,2 stopnia Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owy alert z zaleceniem unikania słońca i aktywności fizycznej na zewnątrz.

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