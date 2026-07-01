Promowała banderyzm, teraz ministerstwo sfinansowało jej koncert w Rzeszowie

Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury, to cykliczne wydarzenie odbywające się co roku w Rzeszowie. Festiwal jest finansowany z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Rzeszowa.

"W tym roku na Podpromiu w premierowych, przygotowanych specjalnie na rzeszowski festiwal aranżacjach wystąpi Ralph Kaminski w duecie z francusko-amerykańskim projektem Faux Real. Kolejną parę stworzą Bovska oraz ukraińska gwiazda Jerry Heil, a trzecim ogłoszonym kolektywem jest Mery Spolsky, której na scenie towarzyszyć będzie gruziński artysta Tamada" – informowali organizatorzy.

W tym roku doszło jednak do poważnego skandalu. Jerry Heil (prawdziwe nazwisko Jana Ołeksandriwna Szemajewa) to wokalistka, która w przeszłości występowała w bluzie oddającej cześć Stefanowi Banderze – inspiratorowi ludobójstwa polskich cywilów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, twórcy OUN-B. Na rzeczonym nagraniu wokalistka występowała w zielonej bluzie z napisem "Banderciaga".

Skandal ostro skomentował Mateusz Morawiecki, były premier Polski. "Ministerstwo Kultury czy Ministerstwo Banderyzmu!? Na co wydajecie pieniądze Polaków!?" – napisał polityk PiS.

"Banderciaga"

Słynna bluza jest "dziełem" firmy hypelabs, w której asortymencie oprócz bluz "Banderciaga" są także w różnorakich fasonach spódnice i ubrania dziecięce.

Na swoim blogu tak o kolekcji wypowiada się sam producent. "Banderciaga to duch wolnych ludzi", dowiadujemy się ze strony sklepu hypelbas.ua. "Stworzyliśmy dziecięcą wersję koszulki BANDERACIAGA, aby duch najbardziej oddanych bojowników o wolność mógł zamieszkać w każdym dziecku. Silni i wolni ludzie nie rodzą się, oni się nimi stają”, czytamy.

W 2024 roku Jerry Heil reprezentowała Ukrainę na Eurowizji.

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