"Kolejna kompromitacja Tuska". Sąd umorzył postępowanie wobec brata Obajtka

W kwietniu 2025 r. byłemu dyrektorowi generalnemu Józefowi Kubicy postawiono zarzuty prokuratorskie dotyczące nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, co miało skutkować możliwością wyrządzenia szkody majątkowej Skarbowi Państwa w wysokości co najmniej 2,3 mln zł.

Według śledczych zatwierdził on niezgodnie z prawem sprzedaż nieruchomości należących do Lasów Państwowych, działając na korzyść osoby trzeciej, która miała odnieść z tego tytułu korzyść majątkową w wysokości ponad 630 tys. zł. Kubica nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Z kolei byłemu dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Bartłomiejowi Obajtkowi zarzucano niedopełnienie obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego, zmierzającego do osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci bonifikaty w wysokości 95 proc. rzeczywistej wartości nieruchomości, którą Obajtek kupił.

Sąd umarza postępowanie

W środę poseł Matecki przekazał, że gdański sąd umorzył sprawę przeciwko leśnikom.

"Po 3 latach oczerniania, medialnych paszkwili, politycznych ataków, przesłuchań, audytów i pompowania rzekomej «afery» sąd stwierdził: brak znamion czynu zabronionego. To jest kolejna kompromitacja prokuratury Bodnara, Żurka i Tuska. Najpierw stawia się ludziom zarzuty, robi z nich przestępców w mediach, niszczy reputację, uderza w rodziny i środowisko polityczne – a później okazuje się, że sprawa nie miała podstaw" – napisał poseł PiS.

"Tak wygląda mechanizm niszczenia opozycji: prokuratura jako pałka polityczna, zarzuty jako narzędzie presji, a medialna nagonka jako wyrok wydany przed sądem. Kto przeprosi tych ludzi? Kto odpowie za 3 lata politycznego szczucia? Kto rozliczy tych, którzy robili z prokuratury narzędzie zemsty? Liczę, że odpowiedzialność karną i materialną poniosą również prokuratorzy, którzy zgodzili się zrealizować polityczne polecenie" – dodał Matecki.

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