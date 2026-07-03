Kard. Müller: Restrykcje wobec Mszy trydenckiej wzmocniły środowiska lefebrystyczne

W wywiadzie dla włoskiego dziennika "Il Giornale” stwierdził, że restrykcje stały się argumentem propagandowym dla zwolenników Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X i powinny zostać zniesione.

Kardynał podkreślił, że motu proprio Traditionis custodes "nie przyniosło żadnych pozytywnych skutków”, a stosowanie autorytarnych metod i wymaganie ślepego posłuszeństwa nie odpowiada chrześcijańskiemu stylowi sprawowania władzy. Zaznaczył, że choć w kwestiach doktrynalnych nie ma miejsca na kompromisy, w duszpasterstwie potrzebna jest roztropność i tolerancja.

Spór o ryt rzymski

Zdaniem kard. Müllera rozwiązanie przyjęte przez papieża Benedykta XVI w dokumencie Summorum Pontificum, dopuszczające szersze sprawowanie liturgii w formie tradycyjnej, sprzyjało pokojowi w Kościele. Hierarcha podkreślił również, że Kościół zna różne ryty i nie można zakazać tradycyjnej formy liturgii, która przez wieki była prawowicie sprawowana.

Odnosząc się do zarzutów, że przywiązanie do liturgii tradycyjnej oznacza odrzucenie nauczania Soboru Watykańskiego II, kardynał uznał takie uogólnienie za błędne. Zwrócił uwagę, że istnieją wspólnoty celebrujące liturgię według starszego mszału, pozostające w pełnej jedności z papieżem i biskupami.

Hierarcha opowiedział się za współistnieniem obu form rytu rzymskiego, wskazując, że ich szersza dostępność mogłaby sprzyjać umacnianiu jedności Kościoła oraz ułatwić powrót do pełnej komunii osobom związanym ze środowiskami lefebrystycznymi.

Ekskomunika Bractwa św. Piusa X

W środę w seminarium Bractwa św. Piusa X w Econe w Szwajcarii biskupi Bernard Fellay i Alfonso de Galarreta wyświęcili bez mandatu papieskiego czterech nowych biskupów.

Kardynał Victor Manuel Fernández, prefekt Dykasterii Nauki Wiary, wydał specjalny dokument w tej sprawie. Pod notą widnieją podpisy arcybiskupa Johna Kennedy'ego, sekretarza sekcji dyscyplinarnej Dykasterii oraz ks. Armando Matteo, sekretarza sekcji doktrynalnej. Duchowni należący do Bractwa zostali objęci ekskomuniką. "Duchowni należący do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X znajdują się w schizmie i dlatego należy ich uważać za schizmatyków. W związku z tym podlegają oni ekskomunice przewidzianej przez prawo kanoniczne" – czytamy.

Co więcej, ekskomunika dotyczy również wiernych, którzy formalnie przystępują do Bractwa. Watykan twierdzi, że sakramenty sprawowane przez Bractwo są "niegodziwe", a sakrament pokuty oraz małżeństwa zostały uznane za nieważne.

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