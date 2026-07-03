Duda: Z kim należało rozmawiać? Z Tuskiem?

Dziennik "Rzeczpospolita" opisał we wtorek, że były prezydent Andrzej Duda spotkał się z gen. Arturem Kuptelem, szefem Agencji Uzbrojenia. Zdaniem gazety na spotkaniu obecny miał być także Dawid Rożek, założyciel fintechu ZEN.com, spółki, której działalności przygląda się prokuratura. "Choć miało być kurtuazyjnie, to panowie opowiadali o latających bezzałogowcach, które mogłyby trafić do Wojska Polskiego" – informowała "Rzeczpospolita". Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceszefowa MON przekazała, że szef Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Artur Kuptel spotkał się z były prezydentem Andrzejem Dudą. – Wszystkie procedury zadziałały, generał złożył meldunek do służb – podkreśliła.

Były prezydent skomentował sprawę. Andrzej Duda nie ma sobie nic do zarzucenia. "Szanowni Państwo, nie mam żadnych wątpliwości, że zapowiedziana oficjalnie i przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami ('Procedury zadziałały'!) wizyta w Instytucji podległej rządowi RP nie jest przestępstwem ani niczym niestosownym. Rozmowa z Generałem odpowiedzialnym za budowę systemu bezpieczeństwa RP, na temat bezpieczeństwa Polski, z pewnością też nie jest niczym niestosownym" – napisał w serwisie X.

"Bo z kim niby należałoby o tym rozmawiać? Z Panem Tuskiem? To raczej ponury żart. Z tym Panem, uwolniona od KOlesi Polska porozmawia na temat blokowania budowy CPK i portu kontenerowego w Świnoujściu, a także czyje interesy były w ten sposób zabezpieczane. Bo z pewniścią nie interesy Polski i Polaków. Przecież 'lotnisko jest w Berlinie'!" – kontynuował Duda z ironią.

Tusk: Praktyki niedopuszczalne

Do sprawy w piątek na konferencji prasowej odniósł się premier Donald Tusk.

Ocenił, że "to, co były prezydent Andrzej Duda zrobił jako lobbysta jednej z firm, która ubiega się w konsekwencji o kontrakty państwowe w związku z planami budowy fabryki, która miałaby produkować rakiety na licencji ukraińskiej – mówię o tej nieszczęsnej lobbystycznej wizycie pana Dudy w Agencji Uzbrojenia – to są praktyki niedopuszczalne".

– Nawet, jeśli projekt miał ręce i nogi, to został skompromitowany przez takie, poza wszelkimi standardami, lobbystyczne praktyki. Oczekiwalibyśmy od byłego prezydenta zupełnie innych zachowań – stwierdził.

Donald Tusk dodał, że nie ma żadnych osobistych emocji, ale przypomniał jednocześnie, że "mówimy o ważnych sprawach – ile emocji towarzyszy (...) wydatkom na obronę".