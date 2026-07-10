Polski ślad w Hollywood

Zasłynął ponadczasowym dowcipem, groteskowymi gagami oraz błyskotliwą satyrą. Te elementy stanowią jego wizytówkę. Wystarczy przywołać tytuły pastisze filmowe firmowych przez tego reżysera, scenarzystą i aktora: „Producenci”, Dwanaście krzeseł”, „Płonące siodła”, „Nieme kino”, „Młody Frankenstein”, „Lęk wysokości”, „Kosmiczne jaja”, „Smród życia”, „Robin Hood. Faceci w rajtuzach”, czy „Dracula. Wampiry bez zębów”. Żartował – bardziej dobrotliwie, niż złośliwie – z musicali, westernów, horrorów, fantastyki, kostiumowej przygody…