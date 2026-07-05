Cieśnina Trumpa, dawniej: Ormuz

PROSTO ZYGZAKIEM Jak wiadomo, prezydent USA Donald Trump jest tak bardzo łasy na wszelkie pochwały i wszystkie inne, nawet – a może zwłaszcza, a może przede wszystkim – te żenująco żenujące wrzutki wazeliniarzy, jak chyba żaden z jego dziesiątków poprzedników na tym urzędzie.
Jest na nie tak łasy jak dziecko na łakocie i w dodatku w dziecinny sposób nie umie się powstrzymywać przed nieustannym ujawnianiem tej swojej słabości.
Dowodów na Trumpową łasość na peany pod swym adresem mamy już co niemiara, a każdy kolejny dzień przynosi wciąż nowe i nowe. Na czele z nieznośnym i niekończącym się domaganiem się dla siebie Pokojowej Nagrody Nobla, co doprowadziło już do wywołania niejednego skandalu, w tym tego w Polsce.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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