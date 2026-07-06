Pociski dla Ukrainy. "Nie ma dementi"

Wicepremier poinformował, że "po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem, zachowując odpowiedzialność wobec opinii publicznej, w zgodzie z przepisami prawa, zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026". Chodzi o sprzęt, który przekazaliśmy Kijowowi po rosyjskiej agresji.

"Proces donacji sprzętu rozpoczął rząd PiS z ministrem Mariuszem Błaszczakiem na czele. O każdej donacji informowany jest prezydent – obecnie Karol Nawrocki, poprzednio Andrzej Duda" – podkreśla Kosiniak-Kamysz.

Wpis wicepremiera stanowi reakcję na doniesienia o przekazaniu Ukrainie pocisków PAC-3 MSE. Gest w kierunku Kijowa miał zostać dokonany w tajemnicy. Jeśli pogłoski okażą się prawdą, będzie to oznaczało, że Polska oddała jedyną broń, która nadaje się do obrony przed rosyjskimi Iskanderami.

Błaszczak: Pada kilka mitów

Sprawę skomentował w poniedziałek na antenie RMF FM szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

– Nie ma dementi. Nie ma stanowczego dementi, a przecież Donald Tusk, Radosław Sikorski ostrzegali przed atakiem rosyjskim na Polskę. To jest w ogóle niespójne. Skoro ma nastąpić atak Rosji na Polskę, to dlaczego mieliby przekazywać te pociski, niezwykle istotne dla bezpieczeństwa – powiedział były szef MON.

Błaszczak podkreślił, że oczekuje tego, że "ta informacja zostanie przedstawiona przez rządzących".

– Pada kilka mitów, które rządzący stworzyli, bo ja mam akt oskarżenia przesłany do sądu za to, że archiwalne materiały odtajniłem i upubliczniłem, a tu obecny rząd chce odtajniać archiwalne materiały – powiedział szef klubu PiS. – Ja pokazuję niespójność w tych działaniach – dodał.

Leśkiewicz: To nie jest dobra decyzja

Do deklaracji szefa MON odniósł się również w poniedziałek na antenie Polsat News rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.

– To nie jest dobra decyzja. To są informacje niejawne, nie powinny być ujawniane opinii publiczne. Jest to temat zastępczy – zaznaczył.

Przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego postawił pytanie: "Czy Ministerstwo Obrony Narodowej, pan minister Kosiniak-Kamysz, a tak naprawdę pan premier Donald Tusk, widząc co się dzieje w koalicji, widząc kolejne afery, które są ujawniane przez dziennikarzy, postanowili wykorzystać moment i próbować zaślepić ten temat takim zastępczym zagadnieniem, tematem zastępczym związanym z donacjami dla Ukrainy?".

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