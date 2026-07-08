Kwaśniewski o Nawrockim: Z tego będą konsekwencje

Były prezydent był we wtorek gościem na antenie TVP Info. Kwaśniewski krytykował Nawrockiego za odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, określając jego decyzję jako "polityczny błąd".

– Ponieważ tradycji takiej nie było. Raz Witosowi w procesie brzeskim odebrano order, później mu zwrócono. Uważam, że to jest ponad miarę nieprzychylny, upokarzający ruch prezydenta Nawrockiego – powiedział.

Kwaśniewski krytykował Nawrockiego za bycie "prawicowym radykałem". Pytany o rady dla prezydenta, odparł, że powinien on "łączyć, a nie dzielić".

– Ale to jest wołanie na puszczy, ponieważ mamy pierwszego prezydenta po 1989 r., który jest politycznie radykalny [...] To jest radykał nie tylko ze względu na swoje poglądy polityczne, ale ze względu na swoje DNA, ma taki charakter – stwierdził i dodał, że "Po raz pierwszy Polska ma prawicowego radykała i z tego będą konsekwencje".

Kwaśniewski znów krytykuje Nawrockiego

Słowa, które padły na antenie Telewizji Publicznej to kolejna wypowiedź byłego prezydenta, w której krytykuje on Karola Nawrockiego za odebrania ukraińskiemu przywódcy polskiego odznaczenia. W wywiadzie dla TVN24 Kwaśniewski stwierdził, że decyzja dotycząca Zełenskiego "była grubym błędem". Według niego, Nawrocki powinien "wydać bardzo twarde oświadczenie", a także "wysłać swoich ludzi, żeby rozmawiali ze stroną ukraińską".

– Decyzja o odebraniu odznaczenia jest upokorzeniem osoby, która go otrzymała, a w przypadku prezydentów jest to poważniejsze, ponieważ ordery prezydentom są przyznawane nie tylko za ich osobiste zasługi, ale to jest gest wobec narodu. (...) Order Orła Białego dla Zełenskiego był gestem wobec narodu ukraińskiego, wobec ich waleczności, wobec tego, że podjęli tę walkę. Przecież nikt nie wierzył, że ona będzie trwała tyle lat, a oni walczą już ponad cztery lata – zaznaczył.

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