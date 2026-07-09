"Propagandystka w banderowskiej TVP". Miller ostro o Dobrosz-Oracz

Dobrosz-Oracz gościła w swoim programie na antenie telewizji publicznej Marka Borowskiego, byłego partyjnego kolegę Millera. Słowa, jakie padły z ust dziennikarki nie spodobały się byłemu premierowi.

"Pani Dobrosz-Oracz w niedawnym wywiadzie z Markiem Borowskim sugerowała, że moja przemiana ze zwolennika w krytyka działań władz ukraińskich ma podejrzany charakter i trudno ją racjonalnie wyjaśnić. Gdyby pani Dobrosz-Oracz była dziennikarką, a nie propagandystką w banderowskiej TVP, zauważyłaby, że już dawno bo w styczniu 2014 roku, w imieniu SLD, złożyłem u marszałka Sejmu projekt uchwały w sprawie wzrostu nastrojów nacjonalistycznych i szowinistycznych na Ukrainie. Projekt ten nie został poddany żadnej procedurze przez ówczesnego marszałka Sikorskiego" – napisał Miller na swoim koncie na platformie X.

Były polityk pokreślił, że od wielu lat ostrzegał przed rosnącą falą banderyzmu na Ukrainie. Wspomniał o swoich sejmowych wystąpieniach oraz licznych felietonach na łamach "Super Expressu". Jego ostrzeżenia spotkały się jednak z zarzutami o poważanie polskiej racji stanu oraz szerzenie rosyjskiej propagandy.

"Dopiero obcesowe i konfrontacyjne zachowanie Wołodymyra Zełenskiego sprawiło, że część polityków i dziennikarzy zaczęła dostrzegać problem. Pozostaje pytanie, czy jest to trwałe otrzeźwienie, czy tylko chwilowa i koniunkturalna zmiana nastrojów" – dodał Miller.

Spór z Ukrainą

Przypomnijmy, że w maju Wołodymyr Zełenski nadał elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imię "bohaterów UPA". W reakcji prezydent Karol Nawrocki zdecydował, po konsultacji z kapitułą, o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Odznaczenie zostało nadane Zełenskiemu przez ówczesnego prezydenta Polski Andrzeja Dudę w 2023 r.

W miarę upływu czasu konflikt eskalował. Ukraińcy zapowiedzieli utworzenie Narodowego Panteonu, co wzbudziło dalsze obawy Polski w kwestii gloryfikowania banderyzmu.

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