Nagły wysyp tradycjonalistów

Wszystko za sprawą konsekracji biskupich w Bractwie Kapłańskim św. Piusa X. Stolica Apostolska ogłosiła, że to schizma i wydała dokumenty dotyczące ekskomuniki. W efekcie kardynałowie i biskupi na całym świecie zaczęli mówić o Mszy trydenckiej, tak, jakby ten temat w ogóle ich interesował – a co więcej, zaczęli domagać się (sic) większej swobody jej odprawiania!