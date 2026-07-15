Świrski przerywa milczenie. Pierwsze oświadczenie po zatrzymaniu przez CBA

W środę opublikował w serwisie X krótkie oświadczenie, w którym poinformował, że jest już na wolności, podziękował za wsparcie i zapowiedział, że na razie nie będzie komentował sprawy. – Jestem na wolności. Dziękuję wszystkim za wsparcie – to wzruszające, że jest tyle osób, które mnie rozumieją i wspierają. Ze względów procesowych nie będę komentować działań prokuratora. Dalszy ciąg informacji jutro – napisał.

To pierwszy publiczny komentarz byłego szefa KRRiT po zatrzymaniu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Usłyszał zarzuty i opuścił prokuraturę

Świrski został zatrzymany we wtorek na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzuty, po czym został zwolniony do domu. Wobec byłego przewodniczącego KRRiT zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Prokuratura nie ujawniła dotychczas treści zarzutów ani ich kwalifikacji prawnej, wskazując na dobro prowadzonego śledztwa. Szczegóły mają zostać przedstawione podczas środowej konferencji prasowej.

Razem ze Świrskim zarzuty usłyszał także były prezes Polskiej Fundacji Narodowej Cezary Jurkiewicz. Po przesłuchaniu również został zwolniony. W jego przypadku zastosowano zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Śledztwo dotyczy kampanii "Sprawiedliwe sądy"

Sprawa dotyczy działalności Polskiej Fundacji Narodowej i finansowania kampanii medialnej "Sprawiedliwe sądy" z 2017 roku. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, śledztwo prowadzone jest w sprawie "nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 r. przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej »Sprawiedliwe sądy«, czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 8,4 mln zł".

Maciej Świrski był członkiem zarządu PFN w latach 2016–2018. Cezary Jurkiewicz pełnił funkcję prezesa fundacji, a następnie pozostawał członkiem jej zarządu. W ostatnich latach był także asystentem Świrskiego w KRRiT.

Siemoniak: Szkody moralne są nie do oszacowania

Do zatrzymania odniósł się m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. "CBA na polecenie prokuratury zatrzymało Macieja Ś. i Cezarego J., którzy jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 środki fundacji na kampanię »Sprawiedliwe Sądy«, polegającą przede wszystkim na atakowaniu środowiska sędziowskiego" – napisał we wtorek w serwisie X.

Dodał, że kampania "odpowiadała na zamówienie polityczne rządu PiS i dezawuowała niezawisłe sądy".

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