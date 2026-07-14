Siemoniak: Szkody moralne są nie do oszacowania

"CBA na polecenie prokuratury zatrzymało Macieja Ś. i Cezarego J., którzy jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 środki fundacji na kampanię «Sprawiedliwe Sądy», polegającą przede wszystkim na atakowaniu środowiska sędziowskiego" – napisał Siemoniak we wtorek (14 lipca) w serwisie X.

Jego zdaniem, "ta kampania odpowiadała na zamówienie polityczne rządu PiS i dezawuowała niezawisłe sądy". "Szkody finansowe fundacji wyniosły co najmniej 8,4 mln zł, szkody moralne są nie do oszacowania. Użycie środków fundacji do partyjnych celów musi zostać rozliczone!" – stwierdził minister.

Maciej Świrski i Cezary Jurkiewicz zatrzymani przez CBA

Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych, przekazał wcześniej, że śledztwo prowadzone jest w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 r. przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej "Sprawiedliwe sądy", czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 8,4 mln zł.

Dobrzyński dodał, że po przeszukaniach i zabezpieczeniach, które prowadzą agenci CBA, zatrzymani mężczyźni zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Śledztwo ws. kampanii "Sprawiedliwe sądy" Polskiej Fundacji Narodowej

Kampanię billboardową pod hasłem "Sprawiedliwe sądy" Polska Fundacja Narodowa przygotowała za rządów Zjednoczonej Prawicy. Pieniądze na projekt wyłożyły spółki Skarbu Państwa. Krytycy uważają, że z publicznych środków sfinansowano partyjną inicjatywę PiS, mającą na celu zdyskredytowanie sędziów.

Maciej Świrski, późniejszy przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był członkiem zarządu PFN w latach 2016-2018.

Z kolei Cezary Jurkiewicz był związany z PFN od 2016 do 2023 r., najpierw jako prezes, a później członek zarządu. W ostatnich latach był asystentem Świrskiego w KRRiT. Wcześniej był radnym Warszawy z ramienia PiS.

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Maciej Świrski i Cezary Jurkiewicz zatrzymani przez CBA